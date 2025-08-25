Presentaron la nueva bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires en City Bell

La Municipalidad de La Plata y la empresa AUBASA presentaron oficialmente el proyecto de la nueva bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires en City Bell, una obra largamente esperada que promete transformar la movilidad de la región. El anuncio se realizó en el Club Banco Provincia, con la presencia del intendente Julio Alak y el presidente de AUBASA, José Arteaga, quienes destacaron el impacto estratégico de la iniciativa.

Con una inversión de 21,9 millones de dólares, la obra contempla la construcción de un enlace vial de dos kilómetros, con doble mano y dos carriles, que conectará la autopista con el Camino Parque Centenario. El trazado atravesará las vías del ramal La Plata de la Línea Roca y los arroyos Martín y Carnaval, mediante la ejecución de terraplenes y viaductos con alturas de entre 1,80 y 8 metros.

Los trabajos incluyen la finalización del puente existente sobre la autopista, la construcción del distribuidor inicial y dos viaductos: uno de 364 metros sobre las vías y el Arroyo Carnaval, y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín. Además, se sumarán pavimento, iluminación, señalización y obras de forestación para garantizar mayor seguridad vial y una mejor integración paisajística.

La magnitud de la intervención requerirá 150.000 metros cúbicos de movimiento de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 metros cúbicos de hormigón destinados a los puentes y viaductos. Se estima que la construcción generará alrededor de 100 empleos directos e indirectos, lo que refuerza el impacto económico local.

En la presentación, Alak destacó que la obra “no solo facilita la vida cotidiana de miles de vecinos, sino que también potencia la actividad económica y turística”, mientras que Arteaga subrayó que se trata de “una deuda histórica de la provincia con su ciudad capital”.

De esta manera, la nueva bajada en City Bell se proyecta como un hito en la conectividad regional, que permitirá mejorar los tiempos de viaje, dinamizar la economía y consolidar un acceso estratégico para la región capital.