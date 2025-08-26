Información General | 26 Aug
Cómo hacer mermelada de mora casera paso a paso
09:00 |¿Alguna vez te preguntaste cómo sería tener una mermelada que realmente sabe a fruta fresca y que podés preparar vos mismo en casa? La mermelada casera es mucho más que un simple acompañamiento
¿Alguna vez te preguntaste cómo sería tener una mermelada que realmente sabe a fruta fresca y que podés preparar vos mismo en casa? La mermelada casera es mucho más que un simple acompañamiento: es un universo de sabores concentrados, y hoy te mostramos cómo hacerla con moras, esas pequeñas joyas dulces y ligeramente ácidas que marcan el final del verano.
La mermelada de mora no solo es deliciosa, sino que también aporta antioxidantes y vitaminas que ayudan a cuidar tu cuerpo. Prepararla en casa te permite controlar el dulzor, la textura y los ingredientes, evitando conservantes y aditivos innecesarios. Además, una vez lista, esta mermelada se convierte en la aliada perfecta para el desayuno, postres o incluso para dar un toque especial a comidas saladas.
Ingredientes que necesitás
-
1 kg de moras frescas o congeladas
-
700 g de azúcar
-
Zumo de medio limón
Preparación paso a paso
-
Lavá bien las moras y escurrilas.
-
Poné las moras en una cacerola grande, agregá el azúcar y el zumo de limón. Mezclá bien y dejá reposar 30 minutos para que la fruta suelte sus jugos.
-
Cociná a fuego medio hasta que hierva, luego bajá el fuego a medio-bajo y remové ocasionalmente.
-
A los 15 minutos, aplastá las moras para una textura más homogénea, o dejá algunos trozos si preferís una mermelada rústica.
-
Cociná en total 30-40 minutos, retirando la espuma que se forme en la superficie.
-
Si querés una mermelada sin pepitas, pasá la mezcla por un pasapurés fino.
-
Envase la mermelada en frascos de vidrio esterilizados, llenando hasta arriba, cerrá en caliente y poné boca abajo hasta enfriar para hacer el vacío.
Consejos de uso
La mermelada de mora queda increíble en tostadas, yogur con muesli, tortitas, tartas o hasta con quesos fuertes. Cada cucharada es un golpe de sabor concentrado que transforma cualquier plato en algo especial.
Conservación
Si los frascos están bien esterilizados y el vacío se hizo correctamente, la mermelada dura hasta 12 meses en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, guardalo en la heladera y consumilo en 2-3 semanas.
Valor nutricional aproximado (por cucharada)
-
Energía: 36 kcal
-
Carbohidratos: 9 g
-
Azúcares: 8,4 g
-
Fibra: 0,5 g
Preparar tu propia mermelada casera de moras no es complicado, y la satisfacción de saborear algo hecho por vos mismo no tiene comparación. Si pensás en hacerla, no te quedes solo con las moras: esta receta es la base perfecta para experimentar con otras frutas y combinaciones de sabores. ¿Cuál será tu próxima creación dulce?