Caminar: el ejercicio simple que mejora tu salud y longevidad

¿Sabías que el secreto para vivir más y mejor puede estar en algo tan simple como caminar? En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, Sebastián La Rosa, médico y profesor universitario, reveló por qué este ejercicio subestimado puede transformar tu salud, ayudarte a perder grasa y prolongar tu vida.

Aunque muchos creen que solo el entrenamiento intenso da resultados, La Rosa explicó que caminar tiene un impacto enorme en la salud cardiovascular y en la prevención de enfermedades. Según él, no hace falta llegar a los 10 mil pasos diarios: estudios muestran que con unos 8.300 pasos, equivalentes a una hora u hora y media de caminata, ya se logra reducir el riesgo cardiovascular y mejorar el gasto calórico de manera sostenible. Además, al caminar a ritmo moderado, el cuerpo utiliza más grasa como fuente de energía, favoreciendo la pérdida de grasa de forma eficiente.

El médico también destacó la importancia de adaptar el ejercicio a tus objetivos. Si buscas ganar músculo, perder grasa o priorizar la longevidad, cada meta requiere un enfoque distinto. Por ejemplo, para quienes quieren vivir más tiempo, conviene combinar ejercicios de fuerza y aeróbicos con intensidad moderada, sin excederse, y priorizando el descanso y un buen sueño. Dormir bien potencia la recuperación muscular y maximiza la liberación de hormonas necesarias para crecer y repararse.

Otro tema que Sebastián La Rosa abordó fue el uso de fármacos como Ozempic. Aunque ayudan a reducir peso en ciertos casos, alertó sobre el riesgo de depender de atajos que impiden generar hábitos saludables. La clave, aseguró, es construir rutinas sostenibles y aprovechar herramientas simples como caminar, el ejercicio aeróbico de zona dos, y técnicas de recuperación como sauna o estiramientos.

La Rosa también subrayó la importancia de empezar a cuidar la salud desde joven. Medidas simples, como controlar la composición corporal, proteger la piel del sol o incorporar caminatas diarias, pueden marcar la diferencia en el futuro. “No podés hacer todo junto, pero sí empezar por un paso a la vez”, recomendó, promoviendo un enfoque gradual y consciente hacia la salud.

Con más de seis millones de seguidores en YouTube y casi un millón en Instagram, Sebastián La Rosa comparte contenidos sobre alimentación, longevidad, hábitos saludables y bienestar integral. Su mensaje es claro: no hace falta complicarse ni seguir modas pasajeras; los cambios simples y sostenidos son los que realmente transforman la vida.

Si querés empezar a cuidar tu cuerpo, mejorar tu salud y trabajar en la pérdida de grasa de manera efectiva, lo primero es dar pasos concretos: caminar, organizar tus rutinas de ejercicio y respetar tu descanso. Pequeños cambios diarios pueden generar grandes resultados, y como dice La Rosa, “el secreto está en construir hábitos que duren toda la vida”.