Niño en India tenía 526 dientes y fue operado con éxito

¿Te imaginás que un niño tuviera más de 500 dientes dentro de su boca? Parece imposible, pero India fue escenario de un caso médico que dejó al mundo de la odontología boquiabierto. En 2019, cirujanos del Hospital de la Universidad de Saveetha, en Chennai, realizaron una cirugía que cambió los libros de récords: extrajeron 526 dientes de la mandíbula de un niño de siete años. Y lo más sorprendente es cómo pasó desapercibido durante años.

Todo comenzó cuando el pequeño tenía apenas tres años. Sus padres notaron una hinchazón creciente en un lado de su mandíbula, que deformaba su rostro. Las primeras consultas médicas no arrojaron un diagnóstico claro: el niño no colaboraba con los exámenes y la masa seguía creciendo, mientras los dientes permanentes no brotaban.

Cuando el niño cumplió siete años, los especialistas decidieron investigar a fondo. Radiografías y tomografías revelaron un hallazgo insólito: una masa de 200 gramos dentro de la mandíbula. El Dr. Senthilnathan, jefe de Cirugía Oral y Maxilofacial, identificó la anomalía como un odontoma compuesto, un tumor benigno que interfiere con el desarrollo dental normal. “El tumor impidió el crecimiento de los molares permanentes en ese lado de la mandíbula”, explicó el cirujano.

La cirugía duró una hora y media, pero lo que encontraron fue mucho más impresionante que el tiempo que llevó extraerlo: dentro de la masa había 526 dientes, desde minúsculos de 0,1 milímetros hasta piezas de 15 milímetros. Cada diente tuvo que ser clasificado y contado en un laboratorio durante cinco horas. La Dra. Pratibha Ramani, directora de Patología Oral y Maxilofacial, confirmó que todas las piezas presentaban corona, raíz y esmalte, igual que un diente normal, algo nunca visto antes.

Gracias a la intervención, el niño conservó 21 dientes funcionales, los esperables para su edad. Salió del hospital tres días después, sin necesidad de reconstrucción mayor. Este caso superó ampliamente el récord anterior de 232 dientes extraídos en Mumbai, dejando un registro mundial insuperable.

El origen de estos odontomas compuestos sigue siendo un misterio. La Dra. Ramani señaló que los factores genéticos podrían influir, aunque no se descarta la participación de elementos ambientales. El equipo médico planea estudios para determinar si exposiciones, como la radiación de torres de telefonía, podrían tener relación con estas anomalías.

Hoy, el niño continúa su desarrollo normal, con controles periódicos y posibles tratamientos futuros, recordándonos que la detección temprana y la cirugía oportuna pueden cambiar por completo el pronóstico de anomalías complejas. Este caso extraordinario no solo marcó un récord, sino que también abrió nuevas preguntas para la ciencia dental sobre cómo se forman y pueden prevenirse los tumores que esconden cientos de dientes.