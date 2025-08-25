El Pincha y un festejo Leal para el día del niño en el Barrio San José

Durante la tarde del domingo, las calles del barrio San José se llenaron de alegría y mucho color por el tradicional festejo del día del niño que organizó la agrupación Los Leales en en esta zona de Villa Catela.

Más de doscientas familias fueron beneficiadas con el reparto de una merienda, que estuvo acompañada por la animación de Piñón Fijo y otros personajes que animaron la soleada tarde del domingo.

Esta no es la primera vez que la institución celebra el día de la niñez, ya que en otras ocasiones también se había organizado un festejo en el estadio de 1 y 57.

La Agrupación que le hace honor a la “lealtad” impulsó la llegada de elementos de percusión para formar parte de los festejos que se escucharon desde varias cuadras alrededor.

Además de lo ocurrido en el barrio San José, en otra zona de La Plata como ocurrió en Los Hornos, también hubo un festejo organizado por el peluquero solidario Fabián Mestre, que en tiempos de la pandemia saltó a la fama por cortarles el pelo gratis a los vecinos en esta localidad platense.