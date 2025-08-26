Estudiantes dio otro paso firme y recupera terreno en el Clausura

En uno de los partidos que marcó la continuidad de la sexta fecha del torneo Clausura, Estudiantes se reencontró con la victoria al derrotar por 1 a 0 a Aldosivi en el estadio de 1 y 57.

Un tanto de Leandro González Pirez en el primer tiempo le alcanzó al equipo de Domínguez, que con este resultado vuelve a ser protagonista en el grupo A.

Sin brillar, pero pegando en el momento justo, Estudiantes pudo recuperarse luego de la derrota que había sufrido contra Banfield en la fecha anterior.

Tanto Muslera como Ascacíbar fueron claves para sostener el triunfo, y en la parte final el equipo sumó méritos para ampliar la diferencia.

Guido Carrillo no estuvo fino en la definición y el resultado terminó reflejando con certza lo que arrojó otro partido con pocas luces dentro de la monotonía de juego que propone el campeonato argentino.

Estudiantes, que la semana pasada había clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, ahora volverá a jugar por el campeonato argentino el sábado que viene contra Central Córdoba de visitante a las 17 en Santiago del Estero.