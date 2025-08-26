Espectáculos | 26 Aug
Streaming y entretenimiento
Netflix renueva su catálogo: los estrenos de la semana hasta el 31 de agosto
10:46 |La plataforma de streaming más popular suma novedades en películas, series y temporadas, en la recta final del mes.
Netflix confirmó su batería de estrenos para esta última semana de agosto, con contenido disponible hasta el domingo 31. La estrategia de la compañía apunta a sostener su posición como la plataforma de referencia en un mercado cada vez más competitivo.
Este movimiento se enmarca dentro de un 2025 que ya presentó varias producciones de gran impacto, y que ahora busca cerrar el mes manteniendo la atención de los suscriptores. La renovación del catálogo incluye tanto nuevas películas y series como la llegada de temporadas adicionales de títulos ya instalados en la preferencia del público.
La clave de estos lanzamientos está en la diversidad de propuestas, que permite atraer tanto a quienes buscan novedades originales como a quienes prefieren continuar con historias ya conocidas. Netflix, de esta manera, reafirma su política de mantener un flujo constante de contenido fresco, una estrategia que se ha convertido en el sello de su permanencia en la cima del streaming.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
- Lunes 25: Kill Tony: Mayhem at Madison Square Garden
- Martes 26: Con amor, Meghan (temporada 2)
- Miércoles 27: Planeta Solteros: Una aventura en Grecia
- Miércoles 27: Katrina: Contra viento y marea
- Miércoles 27: Este maldito fútbol fantasy
- Miércoles 27: Christopher: Una vida maravillosa de verdad
- Jueves 28: El club del crimen de los jueves
- Jueves 28: Detective Barbie (temporada 2)
- Jueves 28: El hombre del norte
- Jueves 28: Millonario
- Jueves 28: Maa
- Viernes 29: Los desenredos del amor
- Viernes 29: Dos tumbas
- Viernes 29: Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar
- Sábado 30: Enfermos de amor
- Domingo 31: WWE Clash at the Castle - Evento en vivo 15:00 (hora estándar de Argentina) (NA)