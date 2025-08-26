Ani-Con 2025: el gran encuentro de anime, música y gastronomía japonesa

La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una de las celebraciones más importantes del anime y la cultura japonesa: Ani-Con 2025, que tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Centro Costa Salguero. Con una expectativa de 30.000 asistentes por día, el evento promete un fin de semana cargado de música en vivo, actividades culturales, gastronomía y coleccionismo, reuniendo a fanáticos de todas las edades.

El escenario principal J-Festival, con capacidad para 8.000 personas, albergará conciertos, paneles y presentaciones especiales. Entre los destacados se encuentra la banda japonesa ALI (Alien Liberty International), conocida por sus contribuciones a bandas sonoras de Jujutsu Kaisen, Beastars y Dr. Stone, que realizará dos presentaciones durante el fin de semana. Además, figuras internacionales del doblaje como Mario Castañeda y Laura Torres, voces de Goku y Gohan, y Mike Leal, conocido por Eren Jaeger, Ash Ketchum y Sai, ofrecerán encuentros, firmas y paneles con anécdotas de su trayectoria.

La programación incluye también Ghibli en Concierto, un espectáculo organizado por la Embajada de Japón en Argentina, que fusiona instrumentos tradicionales japoneses con arreglos occidentales, recorriendo la música de Studio Ghibli. Asimismo, habrá homenajes sinfónicos a Dragon Ball y Evangelion, y presentaciones de bandas nacionales como Kiseki, Flor Hitomi y QPA interpretando temas de anime.

El festival propone un recorrido completo por la cultura japonesa: desde el Yamato Matsuri, con talleres de taiko, danzas de Okinawa, origami y bonsáis, hasta Gastro Japo, donde los asistentes podrán disfrutar de ramen, takoyaki, onigiris y sushi. La feria Sengoku Market ofrecerá kimonos, armaduras, amuletos y objetos tradicionales, mientras que el Artists Alley reunirá a creadores locales exhibiendo y elaborando obras en tiempo real.

Las competencias de cosplay, con premios superiores a dos millones de pesos, y la final internacional de la Yamato Cosplay Cup destacarán la participación de talentos de Latinoamérica y Europa, ofreciendo incluso un viaje a Japón al ganador. En paralelo, dos pabellones estarán dedicados a venta, coleccionismo y presentaciones de novedades, con presencia de editoriales como Panini, Distrito Manga, Ovni Press y Moztros.

Ani-Con 2025 se posiciona así como un evento integral, que combina entretenimiento, cultura y gastronomía japonesa, consolidándose como un punto de encuentro clave para los aficionados al anime y la cultura nipona en la región.