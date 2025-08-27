Cambios en la industria automotriz argentina: qué modelos se dejan de fabricar

¿Qué pasaría si en pocos meses tres modelos dejaran de fabricarse en el país, y apenas uno nuevo llegara a reemplazarlos? Esa es la pregunta que se hace hoy la industria automotriz argentina, con un 2025 que pinta como un año de transición y con impacto directo en el mercado local.

Actualmente, el mix entre autos nacionales e importados está 44% contra 56%. La clave es ver si el cierre de líneas de producción y la llegada de un solo nuevo vehículo alteran todavía más esa balanza.

Tres modelos que se van

Desde este año dejarán de fabricarse en el país el Volkswagen Taos, la Nissan Frontier y la Renault Alaskan.

Volkswagen Taos : hasta ahora se producía en Pacheco, pero dejará de hacerse localmente. Su nueva generación vendrá importada desde México. En 2024 vendió más de 13 mil unidades y en lo que va de 2025 ya superó las 8 mil, lo que muestra su peso en el mercado argentino .

Nissan Frontier : se fabrica en la planta cordobesa de Santa Isabel, pero también se muda a México. El volumen de ventas en 2024 fue de casi 7 mil unidades, aunque su participación en el mercado bajó este año.

Renault Alaskan: la que no tendrá reemplazo inmediato. Su producción terminará en 2025 y recién en 2026 arrancará la compacta que hoy se conoce como “Concept Niágara”. La Alaskan tuvo un rol chico en ventas (0,5% en 2024), pero su salida sigue achicando la lista de modelos de autos nacionales.

Un modelo que llega

En contrapartida, Fiat comenzó en su planta de Ferreyra (Córdoba) la fabricación de la Titano, su primera pick-up de una tonelada. Ya está en línea de montaje y se espera que en 2025 se fabriquen 15 mil unidades. La meta para 2026 es más ambiciosa: 45 mil por año.

El propio presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, aseguró que la marca busca capturar al menos un 10% del segmento de camionetas, que hoy representa un 20% del mercado de autos del país.

Qué significa para la Argentina

Si se suman las ventas de Taos, Frontier y Alaskan, el país perdería cerca de un 5% de producción nacional de vehículos. La entrada de la Titano apenas recuperaría un 2%. El resultado es que Argentina podría depender más de importados, salvo que el proyecto Niágara se convierta en un éxito cuando llegue en 2026.

El 2025 será un año clave para medir el pulso de la industria automotriz argentina. La pérdida de tres modelos fabricados localmente frente a la llegada de uno solo abre la incógnita: ¿el país podrá sostener su nivel de producción en las fábricas locales o dependerá cada vez más de vehículos importados?

La respuesta todavía está abierta, y todo dependerá de cómo reaccionen los usuarios en los concesionarios y de la apuesta que hagan las marcas en el mercado argentino.