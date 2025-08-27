Tormenta de Santa Rosa: La Plata y el AMBA esperan lluvias intensas y fuertes vientos

¿Será verdad que la Tormenta de Santa Rosa siempre llega a fin de agosto? Este año, todo indica que sí. Según los especialistas, La Plata y el AMBA se preparan para un fin de semana con lluvias abundantes, ráfagas de viento y condiciones de inestabilidad que podrían dejar registros históricos.

Una ciclogénesis dará origen al fenómeno

El reconocido meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, explicó que una ciclogénesis —es decir, la formación de un centro de bajas presiones— será la responsable del desarrollo de la tradicional tormenta. El fenómeno se gestará el sábado en el centro del país, afectando a provincias como Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En el caso de La Plata, la desmejora se notará desde la tarde del sábado, con chaparrones y tormentas aisladas.

Domingo crítico: lluvias todo el día

Las previsiones indican que el domingo será la jornada más complicada. Se esperan precipitaciones persistentes que podrían superar los 100 milímetros en varias provincias. En el AMBA y en La Plata, las lluvias abarcarán gran parte del día, acompañadas de tormentas intermitentes y ráfagas de viento.

En la Ciudad de Buenos Aires, agosto ya dejó acumulados de 130 mm y podría despedirse con cerca de 200 mm, casi el triple del promedio mensual de 70 mm.

Además de las precipitaciones, el viento será protagonista. Se prevén ráfagas que superen los 50 km/h en el AMBA, con intensidades similares en el centro y oeste del país. Estas condiciones podrían generar complicaciones en el tránsito y en los servicios públicos.

Una tradición que se cumple

Aunque muchos creen que la Tormenta de Santa Rosa es un mito popular, los meteorólogos explican que, en promedio, el fenómeno se cumple en un 57 % de los casos alrededor del 30 de agosto. Este año, el pronóstico confirma que la tradición se mantiene viva, llegando “puntual” y con fuerza.