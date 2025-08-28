Un jueves agradable da paso a un fin de semana con lluvias y descenso de la estabilidad

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires ofrece un respiro este jueves, con temperaturas entre 12°C y 22°C y cielo mayormente despejado. Un día ideal para actividades al aire libre que, sin embargo, marca apenas una pausa antes de la llegada de la inestabilidad.

El viernes mantendrá un ambiente templado y con registros térmicos similares, pero el cielo se cubrirá progresivamente, dejando entrever que las condiciones estables comienzan a ceder.

El fin de semana traerá el verdadero quiebre: el sábado se esperan lluvias desde la tarde hasta la noche, con valores entre 14°C y 19°C. La tendencia continuará el domingo, cuando las precipitaciones y el viento serán protagonistas, sumados a un cielo mayormente nublado.

El inicio de la próxima semana no será muy distinto: el lunes aún podría presentar lloviznas aisladas en las primeras horas, aunque con menor intensidad. Recién hacia el martes y miércoles se prevé una mejora sostenida, con cielos algo a parcialmente nublados y temperaturas agradables en torno a 13°C de mínima y 19°C de máxima, lo que permitirá cerrar agosto con un clima más estable.