Se confirmó el diseño y el orden de la Boleta Única de Papel para los comicios de octubre

La Boleta Única de Papel (BUP) debutará en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una modificación histórica en la modalidad de votación, que busca simplificar el proceso electoral y garantizar mayor transparencia en la emisión de sufragios.

El Juzgado Federal N°1 de La Plata, encabezado por el juez Alejo Ramos Padilla, realizó este martes el sorteo en el que se definió el orden de los 17 espacios políticos en la boleta. El acto fue supervisado por la Junta Electoral, integrada también por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, y la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan.

En la nueva boleta, el primer lugar quedó en manos de La Libertad Avanza (LLA), el espacio del presidente Javier Milei, que llevará como principal candidato a diputado al economista José Luis Espert. Le siguen fuerzas emergentes como Nuevo Buenos Aires, encabezado por Santiago “Dogo” Cúneo, y Liber.ar, con María Fernanda Tokumoto Eyler. En el cuarto casillero aparece Fuerza Patria, con el excanciller Jorge Taiana, y luego otras figuras de peso como Nicolás Del Caño (FIT-U) y el empresario cárnico Alberto Samid (Frente Patriota).

También destacan candidaturas como las de Roberto Cachanosky (Unión Liberal), Fernando Burlando (Propuesta Federal para el Cambio), Florencio Randazzo (Provincias Unidas), Juan Carlos Blumberg (Partido Libertario) y Fernando Gray (Unión Federal). La lista se completa con representantes de distintos espacios hasta alcanzar los 17 partidos confirmados.

El diseño de la BUP estará organizado en espacios horizontales para cada categoría de cargo electivo y columnas verticales para cada fuerza política. A la hora de votar, los ciudadanos recibirán la boleta y un bolígrafo para marcar las opciones de su preferencia, debiendo luego doblarla e introducirla en la urna.

Desde la Justicia se aclaró que, en caso de que alguna agrupación se retire, no habrá un nuevo sorteo: las listas ubicadas a la derecha correrán un casillero hacia la izquierda.

La implementación de la Boleta Única de Papel representa un cambio sustancial en la dinámica electoral argentina, con el objetivo de evitar irregularidades, reducir costos y facilitar el control ciudadano sobre los resultados.