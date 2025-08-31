Información General | 31 Aug
La Biblia: historia, influencia y legado para la humanidad
10:00 |¿Alguna vez te preguntaste por qué la Biblia sigue tan vigente, miles de años después de haber sido escrita? No es solo un texto religioso...
¿Alguna vez te preguntaste por qué la Biblia sigue tan vigente, miles de años después de haber sido escrita? No es solo un texto religioso: es un espejo de la humanidad y un motor de influencia en la cultura, la literatura y la sociedad. Abrirla es abrir un mapa de historias, enseñanzas y símbolos que aún hoy impactan en nuestra forma de pensar y vivir.
La Biblia es, sin dudas, el libro más leído del mundo. Según la UNESCO, se han impreso más de 5.000 millones de ejemplares y está traducida a más de 3.500 idiomas y dialectos. Ningún otro libro alcanza esa difusión global. Pero más allá de los números, su contenido conecta con la condición humana: amor, traición, justicia, perdón, miedo, angustia y esperanza se entrelazan en relatos que nos siguen hablando hoy.
Sus páginas combinan géneros literarios distintos: historias, poesía, proverbios, parábolas y cartas personales. Por eso, leer la Biblia no es solo un ejercicio espiritual; es un viaje cultural que permite comprender nuestras raíces, los símbolos que usamos sin pensar y los debates éticos que atraviesan a la humanidad. Incluso quienes no profesan una religión pueden encontrar claves para entender sociedades, leyes y tradiciones.
La preservación de este libro más leído también es fascinante. Durante siglos, escribas y monjes copiaron sus textos a mano. La imprenta de Gutenberg en el siglo XV permitió que más personas pudieran acceder a él. El manuscrito completo más antiguo que se conserva es el Códice Sinaítico, escrito en griego en el siglo IV, hoy repartido entre Londres, el Sinaí, Leipzig y San Petersburgo, y disponible parcialmente en línea.
La influencia de la Biblia se extiende a la literatura, la lengua y la filosofía. Escritores como Dante, Shakespeare, Tolstói y Borges retomaron sus historias y símbolos. Frases como “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra” o “No hay nada nuevo bajo el sol” forman parte de nuestro modo de pensar y hablar. Además, principios como los Diez Mandamientos siguen reflejados en leyes y derechos humanos de todo el mundo.
Hoy, la Biblia se adapta a la era digital: hay aplicaciones, audiolibros y lecturas interactivas. Según la Sociedad Bíblica Internacional, cada segundo se descargan tres ejemplares digitales en distintos idiomas. Abrir sus páginas es abrir una puerta a preguntas profundas: quiénes somos, qué valoramos como sociedad y qué legado queremos dejar.
Leer la Biblia, aunque no seas creyente, es un viaje por la historia, la cultura y la humanidad. Sus enseñanzas y relatos muestran cómo este libro más leído dejó una huella imposible de ignorar, uniendo pasado, presente y futuro en cada página.