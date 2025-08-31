domingo 31 de agosto de 2025 - Edición Nº5269

Cómo hacer frituras de calabacín con queso parmesano fáciles y saludables

¿Alguna vez probaste comer verduras y que ni te des cuenta de que son saludables? Hay un secreto que transforma cualquier calabacín en un bocado crujiente y lleno de sabor. Hoy te contamos cómo lograrlo con una receta sencilla, rápida y deliciosa que vas a querer repetir.

El protagonista de esta preparación es el calabacín, una hortaliza ligera y versátil. Combinado con queso parmesano y un toque de hierbas, se convierte en unas frituras de calabacín doradas y jugosas por dentro. Lo mejor: se pueden hacer fritas en sartén, en horno o incluso en freidora de aire, reduciendo la cantidad de aceite si buscás una opción más saludable.

Estas tortitas son perfectas como aperitivo, guarnición o incluso plato principal ligero. Además, se pueden acompañar con una salsa fresca de yogur o un tzatziki que potencia su sabor sin sumar muchas calorías.

Receta de frituras de calabacín con queso parmesano

Tiempo de preparación: 15 min
Reposo: 10 min
Cocción: 10-12 min
Tiempo total: 35 min

Ingredientes:

  • 2 calabacines medianos

  • 1 huevo grande

  • 50 g de queso parmesano rallado

  • 2-3 cucharadas de harina de trigo (puede ser integral)

  • 1 diente de ajo picado (opcional)

  • Sal y pimienta al gusto

  • Perejil fresco picado (opcional)

  • Aceite de oliva para freír

Preparación paso a paso:

  1. Rallá los calabacines con piel, espolvoreá con sal y dejalos reposar 10 minutos para que suelten agua.

  2. Presioná para eliminar el exceso de líquido.

  3. Mezclá el calabacín con el huevo, el queso parmesano, la harina, ajo, sal, pimienta y perejil en un bol grande.

  4. Formá pequeñas tortitas con las manos o con una cuchara, asegurándote de que queden compactas.

  5. Calentá aceite de oliva en una sartén a fuego medio y dorá las tortitas 2-3 minutos por lado hasta que estén crujientes.

  6. Colocá sobre papel absorbente y serví al momento. Para una versión más ligera, horneá a 200 °C durante 20 minutos, dando vuelta a la mitad del tiempo.

Porciones: 8-10 frituras (3-4 personas como aperitivo o 2 personas como plato principal).

Valor nutricional aproximado por tortita:

  • Energía: 90-110 kcal

  • Proteínas: 4-5 g

  • Grasas: 5 g

  • Hidratos de carbono: 7-8 g

  • Fibra: 1,5 g

Conservación:

  • Nevera: hasta 2 días en recipiente hermético.

  • Congelador: hasta 2 meses (crudas o cocidas). Recalentar en horno o sartén para mantener el crujiente.

Con esta receta, las frituras de calabacín dejan de ser solo un acompañamiento y se convierten en un plato estrella, sabroso y saludable. Ahora solo falta que pruebes esta combinación de calabacín y queso parmesano, y descubras por qué es una de las formas más fáciles de disfrutar verduras sin aburrirte.

