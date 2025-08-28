Avanza la relocalización de los vendedores ambulantes del Parque Saavedra de La Plata

Un total de 150 nuevos vendedores que ejercían la venta ambulante en el Parque Saavedra de La Plata adhirieron al Plan de reconversión impulsado por la Municipalidad, un programa que busca ordenar la actividad comercial y brindar mejores condiciones para los trabajadores y vecinos.

Asimismo, la medida representó un alivio para los vecinos del Parque Saavedra, que expresaron su satisfacción ante la recuperación del espacio verde. “Me parece bárbara la remodelación y la reubicación de la feria es genial porque ocupaban todo el parque”, señaló una frentista.

En la misma línea, otro vecino opinó que “era incómodo porque se perdía el parque los sábados y los domingos, pero de a poco se va acomodando”, mientras que una vecina opinó de forma similar y aseguró: “Entiendo que tengan que trabajar, pero no era el modo ni el lugar adecuado porque el parque es para pasear y disfrutarlo”.

El Paseo de Compras del Sur II

Ubicado en 96 y 117 de Villa Elvira, el Paseo de Compras del Sur II cuenta con estacionamiento, puestos de venta, y un sector gastronómico, y ofrece productos variados, como indumentaria deportiva, zapatillas, sábanas, toallas, termos, botellas térmicas, regalería, artículos de pesca y mueblería, entre otros elementos de uso cotidiano.

La ampliación del lugar tuvo su estreno el último fin de semana y permanecerá en funcionamiento los jueves, sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00, consolidándose como un punto de encuentro para las familias de la ciudad y una alternativa de compra en un espacio organizado.

La iniciativa permitió que los vendedores ambulantes que ejercían la actividad en Parque Saavedra cuenten ahora con un lugar habilitado en el marco de la normativa vigente, al tiempo que potencia el desarrollo económico y social del barrio Villa Montoro.

El proceso de relocalización

El proceso de relocalización alcanzó a quienes fueron registrados en el Censo General de Vendedores del Parque Saavedra.

La medida forma parte de un plan más amplio de recuperación del espacio público, que ya había incluido a vendedores de las plazas San Martín, Italia y Rocha, de los centros comerciales de 7, 8, 12, 50, 51 y diagonal 80 y de la comunidad senegalesa.