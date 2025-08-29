La Municipalidad avanza con la restauración de plazas y obras públicas en Tolosa

La Municipalidad de La Plata dio inicio a la renovación integral de la plaza ubicada en 20 y 525, en la localidad de Tolosa, como parte de un plan estratégico de obras públicas y mantenimiento urbano. El proyecto apunta a mejorar las condiciones de recreación, descanso y encuentro comunitario, garantizando un espacio seguro y accesible para los vecinos.

La intervención contempla la construcción de senderos de hormigón peinado, la instalación de un sector de juegos infantiles y la colocación de nuevas luminarias. Asimismo, se realizará una parquización integral y se delimitará un sector específico para gazebos, además de reorganizar los accesos para optimizar la circulación interna.

En paralelo, el Municipio desarrolla en Tolosa un plan de infraestructura vial que prevé la ejecución de 90 nuevas calles: 40 con cordón cuneta y 50 con carpeta asfáltica. A esto se suma la iluminación de 116 arterias y la reparación de más de 10.000 luminarias, lo que permitirá fortalecer la seguridad urbana y la conectividad barrial.

La estrategia también alcanza al ámbito educativo. En coordinación con la Provincia, se implementa el programa “Escuelas en Obra”, que ya intervino en la Escuela Secundaria N° 50, la Escuela Técnica N° 8 y la Escuela Primaria N° 30. La segunda etapa incluye mejoras en jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, además de espacios municipales de cuidado infantil.

De esta manera, el Municipio busca consolidar un modelo de urbanismo integral, donde los espacios verdes, las calles y las instituciones educativas se transforman en núcleos de desarrollo social y comunitario.