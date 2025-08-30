Contundente respaldo a la conducción de Julio Castro

Durante la jornada de este viernes, se llevaron a cabo las elecciones de Comisión Directiva del Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, donde la lista de UNIDAD Verde Azul que conduce el actual Secretario General, Julio Castro, contó con la participación en las urnas del 88% de las y los trabajadores sanitaristas, y un 93% de los votos positivos.

El SOSBA, que tiene representación sindical en más de 100 localidades de la provincia de Buenos Aires, a través de las y los trabajadores sanitaristas que se desempeñan en ABSA, Autoridad del Agua, DIPAC, cooperativas, municipios y SAPEM, llevó a cabo sus elecciones para renovación de Comisión Directiva provincial, Comisión Revisora de Cuentas y Congresales a la federación nacional FeNTOS. Mientras que en el mes de noviembre se realizarán las elecciones para la renovación de cuerpos de delegados y delegadas de toda la provincia.

Durante los días previos, el gremio se realizó una campaña previa para concientizar sobre la importancia de la participación en los procesos electorales, no solo del SOSBA sino a las elecciones legislativas que se vienen en septiembre y octubre, expresando que el pueblo se debe expresar a través del voto. Y en este sentido, en el contexto que se está viviendo, la importancia de la UNIDAD de las y los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales, para defender los puestos de trabajo, los derechos laborales y la actividad sanitarista.

Desde el SOSBA, expresan que este triunfo afirma la UNIDAD territorial y sectorial, compuesta por afiliados y afiliadas de ABSA, Autoridad del Agua y de cooperativas, representando todas las regiones de la provincia (Gran La Plata, Bahía Blanca, región metropolitana, conurbano, la costa atlántica, centro y noroeste bonaerense). Además, la Comisión Directiva, amplía la representación de género con más compañeras que se suman a cargos gremiales en la conducción. Entre las secretarías, vocalías, congresales a la FeNTOS y revisores de cuenta, se puede observar una amplia participación de jóvenes que sumados a las y los compañeros de gran trayectoria y participación que continúan en la comisión directiva, se genera un equilibro de representación, experiencia y juventud, para que el SOSBA siga creciendo en beneficio de las familias sanitaristas.

De esta manera, la UNIDAD del SOSBA representará a las y los trabajadores sanitaristas de la provincia de Buenos Aires, durante el período 2025-2029, para seguir trabajando y profundizando la defensa de los derechos laborales, las fuentes de trabajo y la actividad sanitarista en resguardo de la salud de la población.