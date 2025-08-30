Hasta la victoria siempre, Chiqui Suárez

Conocí a Chiqui a comienzos del 2000, en los heroicos piquetes de vecinos para impedir el ingreso de los camiones de basura del conurbano a la Ceamse de Ensenada. Se destacaba por su espíritu piquetero y era un puntal de la Asamblea Vecinal. Siempre activo en la defensa de los sectores populares de su barrio y de toda Ensenada.

En su lugar de trabajo, que era la Dirección de Mantenimiento del Ministerio de Educación, fue electo delegado de la combativa Junta Interna de ATE; puntal en la histórica toma del Ministerio que terminó en una gran victoria contra el ajuste salarial de Scioli. Ligado al MST, finalmente rompió con ellos por su acercamiento a Pino Solanas. Todavía recuerdo sus palabras: ¿Qué tiene que ver Pino Solanas con la izquierda? Y acto seguido firmó su candidatura para el Partido Obrero en el FIT.

Se integró a todas las actividades y fue candidato de todas nuestras listas. También le quedo tiempo para luchar por su barrio contra la falta de agua junto a otras asambleas vecinales. Siempre dispuesto a colaborar en todas las actividades partidarias, incluso sabiendo de la gravedad de su enfermedad firmó una candidatura para las actuales elecciones. A un compañero que lo visitó en su lugar de internación le dijo que ni bien le dieran el alta se sumaba a los volanteos.

Te vamos a extrañar Chiqui. Tu faceta de luchador, y tu humor, que te llevo a integrar la Banda Los Impescables, fusionando la comicidad y la música. Claro que te vamos a extrañar pero también te vamos a homenajear participando de todas las luchas como vos lo hacías.

¡Adiós Chiqui! ¡Hasta la victoria siempre!