Dura derrota de Estudiantes 2-0 ante Central Córdoba: jugó horrible y perdió la punta

Santiago del Estero, 30 de agosto de 2025 – Estudiantes de La Plata evidenció graves falencias defensivas y un mediocampo sin peso en su visita al estadio Madre de Ciudades. El conjunto platense cayó por 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, con dos goles tempraneros (un autogol de Muslera y un tanto de Perelló), y perdió momentáneamente el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Errores e imprecisiones que se pagaron caro

Los dos goles recibidos en apenas diez minutos marcaron el rumbo del encuentro. A los 4, un centro desde la izquierda culminó en gol en contra tras un desvío de González Pírez y un intento fallido de despeje de Fernando Muslera. Solo unos instantes después, Matías Perelló definió mano a mano frente al arquero rival.

El mediocampo pincharrata, aun allí con muchos especialistas, no logró imponer condiciones. Piovi, de pobre rendimiento, no aportó claridad, y Arzamendía quedó expuesto ante la velocidad de los contragolpes rivales.

Durante el primer tiempo, Estudiantes tuvo dos ocasiones con Guido Carrillo (un cabezazo y una media chilena) que el arquero Aguerre desactivó de manera segura.

En la segunda mitad, el técnico Eduardo Domínguez buscó revertir la situación con cambios: ingresaron Alexis Castro, Facundo Farías y Edwin Cetré, este último demasiado tarde, para modificar el rumbo.

Advertencia fuerte para la revancha copera

Más allá de perder la punta, lo más preocupante fue la falta de solidez defensiva. La derrota dejó en evidencia lo que Estudiantes no puede repetir en Río de Janeiro cuando enfrente a Flamengo por la Libertadores.

El after: autocrítica del DT

El entrenador Eduardo Domínguez asumió públicamente su responsabilidad. Reconoció errores en la alineación titular y lamentó el timing de las modificaciones: “No fue uno de mis mejores días. Asumo mi responsabilidad” afirmó con contundencia.

El DT calificó el inicio adverso como un “golpe duro” y advirtió sobre la necesidad de recuperarse rápidamente: “Hay que levantarse y seguir trabajando. No hay que desenfocar los objetivos”.

Impacto en la tabla y próximo desafío

La caída estancó al Pincha de lleno y dejó el liderazgo al alcance de otro rival. Ahora, Estudiantes deberá recomponerse en casa. Su próximo rival será River Plate, el sábado 13 de septiembre a las 19 en el Estadio UNO. Además, restan compromisos clave frente a Defensa el 22 de septiembre y Newell’s el 30 del mismo mes.

Estudiantes llegaba invicto al Madre de Ciudades

En la previa, el historial visitante era alentador: Estudiantes estaba invicto en ese estadio desde su apertura en 2021, con récord de tres victorias y dos empates (uno en penales). Había ganado títulos allí: la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024. Ese antecedente generó legítimas expectativas de continuidad. Pero el presente resultado no solo cortó esa racha, sino que también impactó en el ánimo del equipo.

Análisis táctico: qué salió mal

Defensa vulnerable : recibir dos goles en diez minutos refleja falta de coordinación y concentración en el fondo.

Mediocampo desconectado : piovi no marcó en ataque ni contención; Amondarain adelantado no equilibró el sistema.

Demora en los cambios : el ingreso tardío de Cetré demuestra falta de lectura del juego desde el banco técnico.

Arzamendía expuesto: la espalda del lateral fue zona de constante peligro, generando dudas tácticas.

¿Cómo puede recuperarse Estudiantes?

Trabajo defensivo urgente: volver a los principios de concentración, salidas limpias y coordinación entre líneas. Reforzar el mediocampo: potenciar jugadores que aporten juego y contención, quizás repensar el esquema. Reacción física y mental: aprovechar el mini descanso para recuperar energía y mentalidad ganadora. Preparación para River: enfrentar un rival de peso en casa obliga a estar afilado física y tácticamente. Apelar al respaldo del público: convertir La Plata en un fortín donde las dudas queden afuera de UNO.

Mucho más que una derrota

La derrota 2-0 frente a Central Córdoba dejó claro que Estudiantes perdió más que puntos: soltó las certezas defensivas y dio señales preocupantes en su juego colectivo. Sin embargo, con autocritica, ajustes tácticos y respaldo de su gente, el León tiene margen para escribir el próximo capítulo.

Los equipos

Central Córdoba

Titulares

(1) Alan Aguerre

(20) Fernando Martínez

(2) Lucas Abascia

(32) Jonathan Galván

(24) Braian Cufré

(34) Matías Vera

(25) José Florentín

(19) Matías Godoy

(10) Gastón Verón

(11) Matías Perelló

(12) Leonardo Heredia

Suplentes

(23) Lautaro Bursich

(4) Iván Pillud

(6) Facundo Mansilla

(14) Gonzalo Trindade

(42) Juan Pablo Pignani

(8) Iván Gómez

(27) Fernando Juárez

(35) Franco Alfonso

(7) Diego Barrera

(29) Favio Cabral

(77) Lucas Besozzi

(45) Nazareno Funez

Entrenador: Omar De Felippe

Estudiantes

Titulares

(28) Fernando Muslera

(4) Román Gómez

(14) Leandro González Pirez

(2) Facundo Rodríguez

(15) Santiago Arzamendia

(5) Santiago Ascacíbar

(21) Lucas Piovi

(32) Mikel Amondarain

(25) Cristian Medina

(10) Tiago Palacios

(9) Guido Carrillo

Suplentes

(1) Fabricio Iacovich

(6) Santiago Núñez

(26) Ramiro Funes Mori

(37) Matías Magdaleno

(7) José Sosa

(8) Gabriel Neves

(22) Alexis Castro

(24) Leonardo Suárez

(40) Lucas Cornejo

(11) Facundo Farías

(18) Edwuin Cetré

(27) Lucas Alario

Entrenador: Eduardo Domínguez