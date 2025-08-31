UOCRA La Plata marcha este lunes a 7 y 39 para pedir trabajo y repudiar al interventor "Cometa" Rizzo

Marcado por dos ejes de destrucción masiva de la oferta laboral para los trabajadores constructores platenses (las políticas anti obreros del Presidente Javier Milei y la mafiosa gestión del interventor Oscar “Cometa” Rizzo), la UOCRA de la capital bonaerense marchará este lunes desde las 9 de la mañana hasta 7 y 39, donde se erige la sede del Ministerio de Trabajo provincial que lidera el sindicalista de la Curtiembre, oriundo de Moreno, Walter Correa.

Miles de obreros recorrerán, seguramente bajo la lluvia, las calles de La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Brandsen, para confluir masivamente en el centro platense y repudiar allí a un hijo dilecto del ministro, su coterráneo Oscar “Cometa” Rizzo, el histórico y corrupto secretario general del sindicato de los constructores del pobrísimo y muy poblado distrito de Moreno, ubicado en el Oeste del AMBA, entre Merlo y General Rodríguez y desde hace cuatro años interventor de la seccional La Plata de UOCRA.

Sucede que Oscar “Cometa” Rizzo utiliza las oficinas del Ministerio de Trabajo como si fuesen propias, y allí aprieta a su gusto a empresarios y trabajadores para que acuerden las condiciones laborales que a él se le antojan, casi siempre convenidas generosamente a fuerza de billetazos (siempre verdes, Oscar no acepta pesos), con los propietarios de empresas constructoras que suelen no ser amantes de la dignidad laboral de sus empleados.

Oscar “Cometa” Rizzo impone como condiciones sin posibilidad de discusión alguna, que los trabajadores de esas obras sean mayoritariamente de cualquier distrito menos de La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Brandsen.

Sus argumentos centrales se basan en los históricos litigios entre sectores internos de UOCRA La Plata, pero en verdad lo que hace es dejar sin trabajo a los miles de obreros de la construcción de esa región donde residen más de un millón de habitantes.

Esto es un agravante no solamente para los albañiles platenses, sino también para los empresarios que desarrollan y edifican allí, ya que resulta incómodo y contradictorio, además de antieconómico y desgastante físicamente, que los trabajadores deban viajar varias horas diarias hasta sus lugares de acción, pagando con su descanso y carísimos boletos de transporte, el antojo de un inescrupuloso burócrata sindical.

Parece mentira que el propio interventor de UOCRA, Oscar “Cometa” Rizzo , trabaje arteramente contra su propio gremio, propiciando el encuadre sindical en las obras dentro de YPF a favor de otro gremio (SUPEH), solamente para debilitar a la Agrupación Celeste y Blanca que lideran los Medina en La Plata.

Un párrafo aparte merece sin dudas la actitud coimera y mafiosa del interventor Oscar “Cometa” Rizzo, que según admitieron ante PrimeraPágina.info varios empresarios de La Plata, son ferozmente forzados a entregar altos porcentajes de la facturación por obra al mencionado sindicalista en concepto de “pacificación sindical”.

El accionar delictivo de Oscar “Cometa” Rizzo en La Plata se basa fundamentalmente en sacar de escena a los Medina, artífices de una historia dorada para los trabajadores de la construcción platenses, consiguiendo los mejores acuerdos laborales y salariales desde la década del ´90 hasta 2017, cuando fue detenido el Pata Medina e intervenido el gremio por orden de Mauricio Macri a través de la Gestapo Antisindical.