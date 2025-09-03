Aprehendieron a un joven tras golpear a su pareja en una vivienda de calle 127 bis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informa que, personal policial de la Comisaría Cuarta de Berisso intervino en un hecho de violencia de género ocurrido en una vivienda de calle 127 bis entre 16 y 17, donde una mujer denunció haber sido agredida físicamente por su pareja.

La víctima, de 21 años, y de nacionalidad ecuatoriana, fue quien relató a los efectivos que momentos antes había mantenido una discusión con su pareja, tras lo cual recibió varios golpes de puño en el rostro, resultando lesionada.

Ante la denuncia, los efectivos procedieron de inmediato a la aprehensión del acusado, de 24 años, también de nacionalidad ecuatoriana, quien fue trasladado a la dependencia policial.

La causa quedó caratulada como “Lesiones en contexto de violencia de género”, con intervención de la UFI N°8 en turno que dispuso la aprehensión del acusado y la continuidad de las actuaciones judiciales.