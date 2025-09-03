Síndrome de la cabeza explosiva: qué es y por qué ocurre

¿Alguna vez te despertaste sobresaltado por un ruido que parecía una explosión, un relámpago o un choque metálico, sin que nada en tu cuarto lo causara? Si te pasó, no estás solo: podría tratarse del síndrome de la cabeza explosiva (EHS), un fenómeno que todavía sorprende a muchos y que forma parte de los trastornos del sueño, conocidos como parasomnia.

Las personas que lo sufren relatan ruidos fuertes o agudos al borde del sueño y la vigilia, a veces acompañados de destellos de luz, sudoración, palpitaciones o una sensación breve de miedo. Aunque el impacto físico es mínimo, la experiencia puede generar ansiedad y preguntas sobre su gravedad.

Según la Fundación del Sueño de Estados Unidos, el síndrome de la cabeza explosiva no provoca daño físico directo. El mayor problema es el susto y la alteración del sueño. Como explicó el doctor Eric J. Olson, de Mayo Clinic, “la principal complicación es de malestar debido al temor de una enfermedad grave o por la interrupción del sueño”.

Los síntomas más comunes incluyen:

Sonidos fuertes que duran menos de un segundo, parecidos a explosiones o disparos.

Destellos de luz y contracciones musculares involuntarias.

Excitación intensa, miedo, sudoración o taquicardia después del episodio.

Para recibir un diagnóstico de EHS, la persona debe cumplir criterios específicos: escuchar ruidos durante la transición entre sueño y vigilia, experimentar miedo o excitación, y no presentar dolor físico significativo.

Aunque el síndrome se menciona desde mediados de 1800, hay registros que sugieren que incluso René Descartes podría haberlo experimentado. Hoy se sabe que solo un pequeño porcentaje de quienes lo sufren consulta al médico; la mayoría sigue su vida cuando los episodios no se repiten de forma continua.

Los episodios pueden ocurrir varias veces en una noche o desaparecer durante semanas o meses. Algunos pacientes los relacionan con estrés o ansiedad, aunque muchas veces no hay desencadenante claro. Estudios indican que cerca del 44% de quienes lo padecen sienten miedo intenso al despertar, y los ataques recurrentes pueden generar preocupación clínica.

El diagnóstico se basa en la evaluación médica y la exclusión de otras afecciones, como epilepsia nocturna o cefaleas punzantes. En ocasiones se realizan estudios de sueño o resonancias para descartar otras causas. El tratamiento principal es la tranquilidad y la información. También puede incluir técnicas de relajación, manejo del estrés y, en casos específicos, medicación bajo supervisión médica.

El pronóstico es favorable: el síndrome de la cabeza explosiva no implica riesgos graves y con acompañamiento los episodios tienden a desaparecer. La Clínica Cleveland recomienda mejorar la higiene del sueño, practicar meditación, estiramientos o ejercicios de respiración y consultar al médico si persiste el estrés o la ansiedad.

Si alguna vez sentiste que tu cabeza explotaba al dormir, ahora sabés que no estás loco y que, con información y cuidados, se puede reducir la recurrencia de estos episodios. La próxima vez que despiertes sobresaltado, recordá: es un fenómeno del sueño, y no un peligro para tu salud.