Estudiantes define su lista para la Copa Libertadores a la espera de refuerzos y ventas clave

El presente de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores está marcado por la ansiedad y la planificación. Con la serie de cuartos de final frente a Flamengo en el horizonte, el club tiene una fecha clave: el 12 de septiembre, cuando vence el plazo para oficializar modificaciones en la lista de buena fe.

El mercado de pases argentino concluyó el 31 de agosto, lo que dejó sin nuevas incorporaciones al plantel. Sin embargo, la normativa de Conmebol abre una ventana más amplia que permite inscribir futbolistas hasta diez días antes del choque con el Mengão. Por ahora, todo indica que el equipo mantendrá los mismos nombres que afrontaron la serie con Cerro Porteño, con los tres refuerzos ya integrados y la inclusión del juvenil Franco Domínguez Ávila.

La Secretaría Técnica había proyectado realizar una venta importante para equilibrar cuentas y, eventualmente, sumar un refuerzo adicional. La chance más concreta sigue siendo la posible salida de Palacios, pretendido desde Grecia y Turquía, cuyos mercados cierran el 11 y 12 de septiembre. Aunque la negociación luce lejana, su resolución podría impactar directamente en la conformación del plantel para lo que resta de la competencia continental.

Con la presión de sostener la competitividad y sin margen de error en la gestión de recursos, Estudiantes atraviesa estos días con la necesidad de conjugar presente deportivo y estabilidad económica, sabiendo que cada decisión puede influir en el sueño de volver a lo más alto de América.