Multas de tránsito en la Provincia: subas récord y sanciones que rozan los $2 millones

La actualización de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires vuelve a poner en el centro de la escena el vínculo entre los costos de movilidad y el precio de los combustibles. Desde septiembre, las infracciones se calcularán con un valor de la unidad fija (UF) ajustado según el costo del litro de nafta Premium en el Automóvil Club de La Plata.

Este nuevo esquema implica que el valor de las sanciones subió un 11,9% en el último bimestre, acumulando un 20,2% en lo que va del año. De esta manera, la penalización máxima —reservada para casos como conducir bajo los efectos del alcohol, circular con la VTV vencida o pasar un semáforo en rojo— trepará hasta los $1.927.200.

En el otro extremo, las infracciones consideradas “menores”, como estacionar en un lugar prohibido, tendrán sanciones que igualmente resultan significativas: hasta $160.600.

El impacto de esta actualización no solo afecta a los conductores particulares, sino también al transporte profesional y comercial, que debe enfrentar un esquema de penalidades cada vez más elevado. El trasfondo de esta decisión muestra cómo la política vial provincial se encuentra directamente atada a la inflación y al incremento sostenido del precio de los combustibles.

En síntesis, las multas se han transformado en un reflejo más de la crisis económica, donde los ajustes no solo golpean al consumo cotidiano, sino también al costo de infringir la ley.