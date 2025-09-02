Elecciones 2025: la OST cierra su campaña el jueves a las 11 hs en La Plata

Este jueves 4 de septiembre la Organización Socialista de los Trabajadores (OST) cierra su campaña en la esquina de 7 y 48 a las 11 hs con fuertes críticas al gobierno de Milei y el llamado a "fortalecer la participación de los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y las disidencias con la lucha en las calles y también en las urnas, votando por una nueva alternativa socialista".

De la actividad participarán los candidatos a concejales y consejeros escolares de La Plata, Eric "Tano" Simonetti, Ayelén Carranza y Pilar Garate, entre otros, como también los principales candidatos a ocupar esos mismos cargos en la localidad de Ensenada, Facundo Gaspari, Bárbara Suhurt y Fabián Quinteros.