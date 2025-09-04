Flow+ en Argentina: elegí tu TV y streaming a tu medida

¿Alguna vez te preguntaste si podés ver exactamente lo que querés, cuándo querés y cómo querés, sin depender de horarios ni paquetes fijos? Esa libertad ya no es un lujo: es una realidad que crece en Argentina y que cambia la forma en que disfrutamos la TV y el streaming.

Hoy, los servicios de entretenimiento personalizable ofrecen opciones para que cada usuario arme su propia experiencia digital, y Flow+ se destaca como la alternativa más flexible del mercado argentino. Esta propuesta de Flow, el servicio de TV en vivo y on demand de Telecom Argentina, permite combinar suscripciones premium y funcionalidades en un solo abono mensual.

Suscripciones flexibles y gestión digital

El punto fuerte de Flow+ es la posibilidad de elegir dos suscripciones que se pueden cambiar cada 30 días. Entre las opciones disponibles están Pack Fútbol, HBO, Disney+ Premium y Universal+, lo que permite armar un paquete según tus intereses y modificarlo mes a mes desde la app o la web.

Además, todo se unifica en una sola factura y el sistema es autoadministrado, evitando complicaciones o intermediarios. Esto hace que la experiencia sea simple y totalmente controlada por vos.

Amplio catálogo y funcionalidades prácticas

Quienes usan Flow+ acceden a más de 150 canales en vivo y un catálogo de más de 6.500 títulos de películas y series. También se pueden alquilar estrenos con precios diferenciales, ver shows musicales y transmisiones deportivas en simultáneo.

La plataforma permite crear hasta cinco perfiles distintos y sumar contenido de Paramount+. Entre las funciones más útiles están pausar y grabar programas en vivo, reiniciar contenidos ya empezados y retroceder la guía de TV hasta 24 horas. Todo pensado para que el usuario tenga control total de su entretenimiento.

Digital o con decodificador

Flow+ se puede contratar con decodificadores Android TV, ideal para quienes disfrutan de la TV en casa. También existe la versión 100 % digital, sin necesidad de equipamiento físico, compatible con Smart TV, computadoras, celulares y tablets. Así, cada usuario decide cómo y dónde ver sus contenidos.

Producción nacional y eventos en vivo

Desde 2016, Flow apuesta a la producción argentina. Su catálogo incluye más de 60 títulos originales, entre ficciones y documentales, y también eventos musicales en vivo como Lollapalooza Argentina, Quilmes Rock, y shows de Duki o Paulo Londra. Para 2025 se esperan recitales de Los Piojos y Diego Torres.

Según Silvana Cataldo, Business Owner de Entretenimiento de Flow, "Flow+ surge de un insight muy marcado por nuestros clientes: quieren la propuesta de entretenimiento más completa de manera simple y accesible".

Una experiencia hecha a tu medida

El ecosistema de Flow+ combina la TV, el streaming y el entretenimiento personalizable, ofreciendo opciones para todos los gustos: desde ver contenidos en vivo hasta cambiar regularmente suscripciones premium. La versatilidad y la autoadministración se consolidan como el nuevo estándar del consumo audiovisual.

Con estas herramientas, podés diseñar tu propia experiencia, pero la pregunta que queda es: ¿cómo vas a armar tu paquete ideal este mes?