¿Cómo quitar las verrugas del cuello de forma segura?

¿Te mirás al espejo y notás esas pequeñas protuberancias en el cuello y te preguntás cómo desaparecerlas sin riesgos? Las verrugas del cuello son comunes y, aunque muchas veces inofensivas, generan incomodidad y preocupaciones estéticas. Si buscás soluciones efectivas y Opciones seguras, este artículo te va a aclarar todo lo que necesitás saber.

Las verrugas se forman en la epidermis, la capa superficial de la piel, y pueden ser rugosas o planas. Es frecuente ver puntitos oscuros en el centro; son capilares sanguíneos. La causa principal es el virus del papiloma humano (VPH), aunque no todos quienes lo tienen desarrollan verrugas. Niños, personas con defensas bajas o quienes manipulan carne y pescado tienen más riesgo, pero cualquiera puede verse afectado.

Si te preguntás cómo quitar estas verrugas del cuello, tené en cuenta que muchas desaparecen solas. Aproximadamente la mitad se van en un año y dos tercios en dos años. Pero si buscás resultados más rápidos, existen Métodos innovadores y caseros que podés probar antes de ir al médico.

Un clásico es el ácido salicílico, disponible sin receta en concentraciones entre 17 % y 40 %. Se aplica tras remojar la verruga en agua tibia y eliminar la piel muerta con lima o piedra pómez. El proceso es diario y puede tardar semanas, pero seguirlo una o dos semanas después de que desaparezca reduce la posibilidad de que vuelva.

Otra alternativa sencilla es la cinta adhesiva. Colocala sobre la verruga durante la noche o ciclos de cinco a siete días. La cinta de plata puede ser más efectiva. Aunque el mecanismo no se conoce del todo, se cree que ayuda a eliminar las células infectadas y priva de oxígeno al virus.

Si los tratamientos caseros no funcionan, hay opciones médicas: la crioterapia congela la verruga con nitrógeno líquido, y la electrodesecación o legrado la eliminan con corriente eléctrica y raspado. Estos procedimientos son rápidos y efectivos, pero pueden dejar cicatriz, por eso es recomendable consultarle a un dermatólogo antes de hacerlos.

Elegir cómo tratar las verrugas del cuello depende del tamaño, la cantidad y la respuesta a tratamientos previos. Un especialista puede guiarte hacia las Opciones seguras más adecuadas para tu caso y evitar complicaciones.

