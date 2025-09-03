C5N se consolida como líder de la tarde y deja a TN en aprietos, mientras LN+ se desploma

En medio de un escenario político atravesado por la polarización ideológica, los canales de noticias se disputan minuto a minuto la atención de la audiencia. Los últimos reportes de Kantar Ibope muestran una tendencia clara: C5N lidera de forma contundente en la franja de la tarde, complicando a su histórico competidor, TN.

Este martes, el ciclo De una (14 hs) logró 2.7 puntos de rating, superando a Nuestra tarde de TN, que quedó en 2.1. Más abajo se ubicaron Crónica TV con 1.7 y A24 con 1.1, mientras que LN+ apenas alcanzó 0.8, confirmando su debilidad en este segmento.

A las 16:30, el programa Argenzuela de Jorge Rial consolidó el liderazgo con 4.8 puntos, muy por encima del resto: A24 (1.2), TN (1.1), Crónica TV (1.0) y LN+ (0.5). Finalmente, a las 18:10, El diario de C5N se mantuvo arriba con 3.5 puntos, seguido de un empate entre TN y A24 con 2.0, mientras LN+ volvió a cerrar la tabla con 1.0.

Aunque LN+ repunta en el prime time, su débil desempeño en la tarde condiciona el arranque de sus programas nocturnos, que parten desde un piso muy bajo frente a los consolidados números de C5N, TN y A24. La señal de La Nación enfrenta así el reto de revertir un desplome que erosiona su competitividad.

Por su parte, A24 emerge como un competidor sólido, recortando distancia con TN y aprovechando la caída de LN+. C5N, en cambio, se afianza como la referencia dominante, capitalizando la tensión política y ofreciendo un piso de audiencia que fortalece su grilla vespertina.