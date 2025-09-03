Tras las lluvias, una ola de frío polar vuelve a poner en jaque al Área Metropolitana

Las precipitaciones que coincidieron con las celebraciones de Santa Rosa de Lima marcaron un quiebre en el clima de Buenos Aires: de tardes con tintes primaverales se pasó a un escenario dominado por el frío extremo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Área Metropolitana atraviesa desde este miércoles una nueva ola polar, que podría ser la última del año.

El ingeniero Eduardo Rollero explicó que “luego de las lluvias, regresa el frío polar a partir del miércoles, con posibles heladas”. De acuerdo con los registros, el jueves será el punto de inflexión, con mínimas de 3 grados y máximas que apenas llegarán a 12.

El viernes aparece como la jornada más fría de la semana, con cielo despejado, mínima de 1 grado y máxima de 14. El fin de semana no traerá un alivio inmediato: el sábado se prevé con temperaturas entre 2 y 15 grados, mientras que el domingo presentará un leve repunte hacia los 17 de máxima, aunque con mañanas aún muy frías.

Este brusco descenso térmico confirma la vigencia de fenómenos asociados al cambio climático, donde los contrastes entre calor y frío, sumados a precipitaciones intensas, se vuelven cada vez más frecuentes. El AMBA, en consecuencia, se prepara para un cierre de semana bajo condiciones gélidas y con la amenaza latente de heladas urbanas.