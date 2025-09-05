A un año de la desaparición de Loan: qué dijo su abuela y cómo está la situación económica de la familia

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, las preguntas siguen sin respuesta y la atención se centra en su entorno más cercano. Lo que dijo su abuela reabrió la polémica, mientras que la situación económica de la familia genera dudas y contradicciones.

Pero antes de entrar en los detalles, hay algo que todavía nadie pudo explicar: ¿qué pasó realmente con Loan? Esa pregunta sigue abierta y es la que mantiene en vilo a todo 9 de Julio.

¿Qué dijo la abuela de Loan?

En declaraciones recientes, Catalina, la abuela del nene, aseguró que a su nieto “lo vendieron”. Sus palabras cayeron como una bomba en medio de la investigación, que ya lleva más de un año sin certezas. Este testimonio vuelve a poner a la familia de Loan bajo la lupa, sumando tensión a una causa que parece no tener fin.

¿Hubo donaciones millonarias?

En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre supuestas donaciones millonarias, con cifras que irían de 170 a 300 millones de pesos. Sin embargo, el periodista Rafael Palacios, en diálogo con Chiche Gelblung, puso en duda que esa ayuda haya llegado realmente.

De hecho, Palacios remarcó que el nivel de vida de la familia “es el mismo de siempre”. Como ejemplo, contó que el papá y un hermano de Loan estaban arreglando con sus propias manos el techo roto de la casa de la abuela. Un dato que refuerza la idea de que las donaciones, si existieron, no cambiaron nada.

La situación económica de la familia

Lejos de la imagen de grandes sumas de dinero, lo que se ve es otra realidad: la familia sigue atravesando dificultades. La falta de mejoras visibles en su día a día deja en claro que la situación económica de la familia de Loan no se modificó después de la desaparición.

El impacto en la comunidad

La mamá de Loan, María, contó que la localidad de 9 de Julio quedó partida al medio. Por un lado, hay vecinos que acusan al gobierno de no haber dado respuestas. Por el otro, están quienes señalan directamente a la familia.

Lo que más le duele a María es que, según sus palabras, muchos de los que critican “nunca se acercaron a la casa a brindar apoyo”. Una muestra de cómo la desaparición no solo golpeó a una familia, sino que también dejó marcada a toda una comunidad.