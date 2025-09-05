¿Y si las estatuas del palacio de Versalles pudieran hablarte?

Imaginá caminar por los jardines de Versalles y, en vez de depender de una audioguía, poder preguntarle directamente a las estatuas sobre su historia, secretos y hasta curiosidades. Ahora eso es posible gracias a la inteligencia artificial.

Los visitantes del palacio de Versalles ya pueden conversar con las estatuas, que responden en varios idiomas, incluyendo francés, inglés y español. La magia comienza escaneando un código QR frente a las esculturas y listo: la estatua empieza a hablarte como si estuvieras charlando con un guía humano.

Este avance surge de una alianza entre la empresa estadounidense OpenAI y la start-up francesa Ask Mona, que desarrollaron un sistema de IA capaz de responder preguntas sobre historia y otros temas. Según los responsables del palacio, la experiencia permite ofrecer un nuevo enfoque a la visita sin grandes inversiones.

“El palacio de Versalles prueba hoy la inteligencia artificial, cuyas formidables capacidades enriquecerán considerablemente la experiencia de los visitantes”, aseguró Christophe Leribault, presidente del Establecimiento Público del Museo y del dominio nacional de Versalles.

Para Julie Lavet, responsable de asociaciones en Europa de OpenAI, este sistema funciona tanto para expertos en patrimonio como para quienes ponen por primera vez los pies en los jardines del palacio de Versalles: “Todo el mundo encuentra lo que busca”, dijo.

Mientras tanto, Marion Carré, presidenta de Ask Mona, destacó que la IA no solo sirve para productividad: “En este caso, es realmente un motor de curiosidad”, explicó. La iniciativa convierte la visita en algo interactivo y educativo, logrando que los visitantes conecten con la historia de manera directa.

El proyecto llega en un momento clave: el palacio de Versalles cuenta con un presupuesto de unos 120 millones de euros, de los cuales casi tres cuartas partes provienen de sus propios ingresos. La institución necesita mantener un entretenimiento continuo para atraer turistas y patrocinadores, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.

Este experimento con estatuas hablando marca un antes y un después en la forma de recorrer los jardines de Versalles. La mezcla de historia, arte y IA ofrece una experiencia única y atractiva, que permite a los visitantes aprender sin depender de largas audioguías o textos aburridos.

Si te preguntás cómo será tu próxima visita, imaginate parando frente a una estatua y que esta te cuente su historia con detalles que nunca hubieras imaginado. ¿Qué preguntas le harías a las estatuas del palacio de Versalles?