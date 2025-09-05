Tarta de gelatina de yogur: receta fácil y sin horno

¿Querés sorprender con un postre sin horno que todos recuerden? La tarta de gelatina de yogur es la solución perfecta: fresca, cremosa y con un acabado que hace agua la boca. Lo mejor es que no hace falta prender el horno y la receta se adapta a todos los gustos. Pero, ¿cómo lograr que quede perfecta y firme sin romperla al desmoldar? Te contamos paso a paso.

La tarta de gelatina de yogur es un clásico de verano en España por su textura suave y refrescante. Combina la cremosidad del yogur y la nata con una base crujiente de galletas, y se corona con gelatina de colores, lo que la hace atractiva para chicos y grandes. Además, es un postre sin horno ideal para cualquier ocasión, desde reuniones familiares hasta meriendas improvisadas.

Por qué elegir esta receta

Esta receta permite personalizar sabores y presentaciones. Podés usar yogur natural o de limón, gelatina de fresa, frambuesa o limón, y agregar frutas frescas al final. La combinación de base crujiente, relleno cremoso y cobertura brillante hace que cada porción sea un éxito garantizado. Además, es ligera, refrescante y rápida de preparar si se organiza bien el tiempo.

Ingredientes necesarios

200 g de galletas tipo María

80 g de mantequilla derretida

500 g de yogur natural o de limón

200 ml de nata para montar (crema de leche)

100 g de azúcar

6 hojas de gelatina neutra (o 10 g de gelatina en polvo)

Ralladura de 1 limón (opcional)

1 sobre de gelatina de sabor (limón, fresa, frambuesa…)

250 ml de agua

Cómo preparar la tarta de gelatina de yogur

Triturar las galletas y mezclarlas con mantequilla. Presionar la mezcla en la base de un molde desmontable y refrigerar. Hidratar la gelatina neutra en agua fría cinco minutos. Calentar la nata con el azúcar (sin hervir) y disolver la gelatina escurrida. Mezclar con el yogur y la ralladura de limón. Verter sobre la base de galleta. Refrigerar mínimo 4 horas. Preparar la gelatina de sabor con 250 ml de agua y enfriar sin cuajar. Verter cuidadosamente la gelatina sobre la tarta ya cuajada y refrigerar al menos 2 horas. Desmoldar con cuidado y decorar con frutas o ralladura cítrica.

Datos útiles

Porciones: 8-10, según tamaño de corte.

Conservación: Hasta 3 días en la nevera, cubierta.

Valor nutricional aproximado por porción: 290 kcal, 5 g de proteínas, 13 g de grasas, 37 g de carbohidratos, 21 g de azúcares.

Si buscás un postre sin horno que sea fácil, colorido y refrescante, esta tarta de gelatina de yogur cumple todos los requisitos. Y si querés, la próxima vez podés probar variaciones con diferentes sabores de yogur o combinaciones de frutas para sorprender todavía más.