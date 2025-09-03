Son tremendas: la noche de la risa y la diversión

¡No te pierdas la oportunidad de ver a la Piñeiro y la Abuela (Ariel Shoman) en escena! Con sus personajes inolvidables, como Soledad, la empleada pública, y otros más, prometen hacerte reír hasta las lágrimas. La obra es un espectáculo de comedia y entretenimiento que combina humor negro, palabrería e ironía, con música y strippers que te dejarán sin aliento.

La Piñeiro y Ariel Shoman se unen para crear una noche inolvidable, con sketches que te harán reír y sorprenderte. La obra cuenta con la participación de otros personajes creados por Antonio Gasalla, interpretados por Ariel Shoman, lo que agrega un toque de diversión y creatividad al espectáculo.

Además, la Piñeiro estará imitando a la Jenny, un personaje que ha estado trabajando en Uruguay, y a otra chica más, lo que promete ser una experiencia única y divertida para el público. La obra no es apta para menores de 15 años, debido al contenido explícito y al humor adulto.

Pero eso no es todo, la noche también contará con un pequeño sorteo con premios, lo que agrega un toque de emoción y diversión al espectáculo. ¡No te quedes afuera! Consigue tus entradas ahora y asegúrate de pasar una noche inolvidable con SON TREMENDAS.

FECHA: 8 de noviembre de 2025

HORA: 20:25 horas (8:25 pm)

LUGAR: Teatro MULTI Escena

DIRECCIÓN: Calle Corrientes 1764

ENTRADAS: Al 1134766033

¡Sigue a los artistas en sus redes sociales!

Agus Piñeiro: @aguspineiro_ok (Instagram)

Agus Piñeiro: @aguspineiro (Facebook)

Ariel Shoman: @arielshowman (Facebook)