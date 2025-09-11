Flores ideales para macetas en primavera

¿Querés llenar tu balcón, patio o terraza de colores esta primavera? Antes de salir corriendo a la vivera, hay algo clave que tenés que saber: no todas las flores se adaptan bien a las macetas ni resisten los cambios de clima de septiembre en Argentina. Y si elegís mal, la planta no dura ni un par de semanas. ¿Querés evitar eso y tener flores firmes, lindas y fáciles de cuidar? Seguí leyendo, porque acá te contamos cuáles son las especies ideales y cómo cuidarlas para que florezcan todo el tiempo.

Petunias: colorido fácil de mantener

Las petunias son un clásico. Tienen flores en forma de trompeta y vienen en todos los colores que te imagines. Van de diez en macetas y cestas colgantes. Para cuidar flores como estas, ponelas al sol directo, usá tierra aireada y regá con buen drenaje. Si sacás las flores secas, aparecen nuevas enseguida.

Pensamientos: resistentes y vistosos

Los pensamientos tienen pétalos que parecen pintados a mano y aguantan los primeros fríos de la primavera. En maceta, les va bien con riego moderado y un lugar que tenga sol a la mañana y sombra a la tarde. Si les das fertilizante líquido cada tanto, florecen más.

Crisantemos: flores que no paran

Los crisantemos vienen de Asia y son infaltables en el cultivo de flores para macetas. Lo bueno es que florecen desde fines de primavera hasta que empieza el calor fuerte. Les gusta el sol directo y la tierra húmeda (pero ojo, sin encharcar). Un poco de fertilizante seguido los mantiene firmes y cargados de flores.

Caléndulas: lindas y protectoras

Las caléndulas no solo florecen de septiembre a verano, también ayudan a espantar bichos como pulgones. Son ideales para macetas en lugares soleados. Con riego regular, tierra fértil y sacando las flores secas, siempre tienen nuevos capítulos listos para abrirse.

Margaritas: rústicas y rendidoras

Las margaritas son de las más fáciles de mantener. Con un poco de sol directo y agua frecuente, florecen casi todo el tiempo. Su estructura compacta las hace perfectas para macetas grandes o chicas. Eso sí, acordate de sacar las marchitas para que sigan sacando flores nuevas.

Geranios: clásicos de balcón

Los geranios son robustos, coloridos y huelen rico. Se bancan el sol fuerte y no necesitan tanto riego. Si cada quince días les ponés fertilizante y les sacás hojas viejas, vas a tener flores desde septiembre hasta fin de temporada.

El secreto para que tu maceta explote de flores

En resumen, si querés que tu espacio se llene de vida esta primavera, lo mejor es elegir especies que ya están probadas: petunias, pensamientos, crisantemos, caléndulas, margaritas y geranios. Con sol, riego justo y un poco de cuidado, tus macetas no solo se van a ver increíbles, también van a florecer por meses.