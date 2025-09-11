Cómo hacer fideuá con secreto ibérico y hongos fácil en casa

¿Qué pasa si agarramos un plato clásico del Mediterráneo y lo mezclamos con uno de los cortes más sabrosos de la cocina española? El resultado es una fideuá con secreto ibérico y setas que sorprende por lo simple de preparar y lo rica que queda. Pero ojo, el secreto no está solo en los ingredientes: hay un detalle en la cocción que marca la diferencia… y lo vas a descubrir más abajo.

De dónde viene la fideuá

La fideuá nació en Gandía, a orillas del Mediterráneo, cuando unos pescadores cambiaron el arroz por fideos en una paella. Desde entonces, el plato se volvió un clásico en toda España, con versiones que van desde la negra con tinta de calamar hasta la de pollo casera.

Hoy la propuesta es distinta: una receta con secreto ibérico y setas que combina lo mejor de la tradición con un toque moderno y fácil de hacer en casa.

Ingredientes para cuatro personas

400 g de fideos para fideuá (finos o medianos)

350 g de secreto ibérico

200 g de setas variadas (níscalos, boletus o las que consigas)

1 litro de caldo de carne o ave

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

2 tomates maduros (o 200 g triturados)

Aceite de oliva virgen extra

1 cdita de pimentón dulce

Hebras de azafrán o colorante

Sal y pimienta al gusto

Cómo hacerla paso a paso

Picá cebolla, ajo y pimiento. Rallá los tomates. Limpiá y cortá las setas. Cortá el secreto ibérico en tiras, salpimentalo y reservá. En la paellera, sofreí cebolla y ajo hasta dorar. Sumá el pimiento y el tomate, dejá reducir. Agregá las setas, fuego fuerte hasta que pierdan el agua. Incorporá el secreto ibérico y doralo bien. Añadí los fideos, sofreí dos minutos. Sumá pimentón, mezclá rápido y enseguida el caldo caliente con azafrán. Cociná 8-10 minutos a fuego medio-alto, sin revolver demasiado. Bajá el fuego otros 5 minutos hasta que casi absorba todo. Dejá reposar 5 minutos y servila, si querés, con alioli.

El secreto del sabor

La clave está en dorar bien la carne y en rehogar las setas a fuego fuerte. Así lográs que concentren todo el aroma y no te queden aguadas. Ese paso simple transforma la receta en una fideuá melosa y sabrosa.

Tips prácticos

Tiempo total: 45 minutos.

Conservación: hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. Mejor no congelar.

Valor nutricional aprox. por porción: 640 kcal, 31 g de proteínas, 27 g de grasas, 56 g de hidratos.

Ahora que ya tenés la receta, la próxima vez que quieras sorprender con algo distinto, sacá la paellera y probá esta fideuá con secreto ibérico. Fácil de hacer, llena de sabor y con un toque que la hace inolvidable.