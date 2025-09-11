Dónde guardar condimentos y cómo conservarlos mejor

¿Alguna vez abriste la heladera y te quedaste pensando si ese frasco de kétchup realmente tiene que estar ahí? La duda sobre dónde guardar los condimentos —si en la alacena o en frío— es más común de lo que parece. Y aunque muchas etiquetas digan “refrigerar después de abrir”, la verdad es que no siempre se trata de un tema de seguridad, sino de mantener mejor el sabor y la textura. Pero ojo, hay excepciones que conviene conocer.

Lo que dicen los expertos

Según The New York Times, la clave está en la composición: el nivel de sal, azúcar o acidez suele frenar el crecimiento de bacterias. Eso explica por qué la miel, por ejemplo, puede quedarse tranquilamente en la alacena, mientras que la mayonesa casera sí o sí tiene que ir al frío.

La profesora Abby Snyder, especialista en seguridad alimentaria, aclaró que el mayor riesgo no es una intoxicación, sino que el producto pierda color o gusto. En otras palabras: no te vas a enfermar, pero puede que la salsa no rinda igual.

Una regla fácil para la cocina

Carla Schwan, directora de un centro de conservación de alimentos en EE.UU., dio un tip muy simple: si compraste el producto en la heladera del súper, guardalo también en la heladera de tu casa. Para los demás condimentos, todo depende de cuánto los uses y del clima de tu cocina.

La fundadora de Yun Hai, Lisa Cheng Smith, lo resumió así: si un condimento se usa seguido y se termina rápido, podés dejarlo en la alacena; si lo abrís de vez en cuando, mejor al frío.

Ejemplos prácticos

Miel : siempre en la alacena, bien tapada y lejos de la humedad.

Kétchup : puede quedar afuera, pero el frío lo mantiene más rico por más tiempo.

Mostaza : estable en la alacena, aunque la heladera conserva mejor su sabor.

Mermeladas : abiertas, van al refrigerador.

Salsa de soja : la sal la protege, pero si es artesanal o baja en sodio conviene frío.

Mayonesa casera: obligatoria en la heladera.

Trucos para conservar condimentos

Guardalos lejos de la luz y el calor de la hornalla.

Usá siempre utensilios limpios y secos para evitar humedad o bacterias.

Si vivís en un lugar caluroso y húmedo, acelerá el consumo o mandalos al frío.

El detalle que nadie tiene en cuenta

Lo que muchos pasan por alto es la frecuencia de uso. Ese es el factor que más influye. Una salsa picante que usás todos los días puede durar bien afuera; pero si solo la tocás una vez al mes, el frío es tu mejor aliado.