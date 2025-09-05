La Agrupación Unida Blanca-Celeste celebran el Día de las Infancias en Berisso

Este sábado 6 de septiembre, la Plaza 17 de Octubre de Berisso será el escenario de una gran jornada organizada por la Agrupación Unida Blanca-Celeste, de la UOCRA Seccional La Plata (conducción Medina), con motivo del Día de las Infancias.

El festejo, que comenzará a las 13 horas en calle 164 entre 26 y 27, busca ofrecer un espacio comunitario donde los chicos y chicas sean protagonistas de una tarde especial. Para ello, los organizadores prepararon un abanico de propuestas que incluyen: juegos, golosinas, inflables, barberos, juguetes, espectáculos musicales y sorpresas.

Desde las agrupaciones señalaron que el objetivo de la jornada es poner en valor a las infancias, generar un lugar de encuentro y fortalecer los vínculos a través de la recreación y la participación colectiva.

“Queremos que cada niño y niña de Berisso pueda disfrutar de su día en un ambiente de alegría, integración y diversión”, destacaron desde la organización.