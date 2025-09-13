Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados y favoritos de la televisión argentina

¿Qué programa se quedará con el Martín Fierro 2025 más esperado? La intriga ya empezó a correr en la televisión argentina después de que se conocieran los nominados. Y aunque la gala recién será a fin de mes, el debate está abierto: ¿quién se lleva el oro?

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) anunció este martes 9 de septiembre la lista completa de ternas. Fue en una transmisión especial de Cortá por Lozano, donde Verónica Lozano y Luis Ventura revelaron uno a uno los nombres que competirán en los Premios Martín Fierro 2025. La ceremonia principal tendrá lugar el 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.

Los favoritos de la noche

La gran candidata es Margarita de Telefe, que lidera con nueve nominaciones. La tira aparece en rubros fuertes como Actriz protagonista de ficción (con Isabel Macedo), Revelación (con Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg), y también en categorías técnicas como Guion y Dirección.

Otra de las producciones con peso es Iosi, el espía arrepentido de Eltrece, que consiguió seis nominaciones. Ahí se destacan Natalia Oreiro como actriz protagónica, y los reconocimientos a Daniel Burman y Sebastián Borensztein como directores.

El reality Bake Off Famosos, también de Telefe, no se quedó atrás: logró cuatro menciones, incluyendo Big Show y Producción Integral. Mientras que El Encargado, con Guillermo Francella y Gabriel Goity, igualó ese número en la categoría Ficción.

Competencia caliente en televisión argentina

Las ternas de este año dejan en claro que la televisión argentina vivió un 2024 cargado de producciones fuertes. Entre los realities, aparecen Gran Hermano 2024, Cantando 2024 y Survivor: Expedición Robinson, todos con gran arrastre de audiencia.

En el rubro periodístico, nombres de peso como Rodolfo Barili, Nelson Castro y Claudio Rígoli buscarán imponerse en la labor masculina, mientras que en la femenina destacan Carolina Amoroso y Soledad Larghi.

Y si hablamos de conducción, la pelea también será picante: en mujeres compiten Susana Giménez, Verónica Lozano y Wanda Nara; mientras que en hombres la terna reúne a Darío Barassi, Iván de Pineda y Guido Kaczka.

Todos los ojos en septiembre

El 29 de septiembre será el momento clave. Desde el Hilton se premiará lo mejor de la pantalla, en una noche que promete emociones fuertes y sorpresas. La expectativa no solo está en quién se quedará con el oro, sino también en cómo se distribuirán los premios entre las ficciones, realities y figuras del periodismo.

La lista de nominados al Martín Fierro 2025 confirma lo que muchos venían diciendo: la industria local sigue viva, con producciones que generan conversación en todo el país. Ahora queda esperar la gala… y descubrir quién escribe la próxima página de la historia de los Premios Martín Fierro.