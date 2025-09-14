Información General | 13 Sep
Cumpleaños infantiles: cómo cuidar la salud y la nutrición con alimentos más sanos
¿Sabías que en un solo cumpleaños un nene puede comer casi todas las calorías que necesita en un día entero? Y no hablamos de frutas o verduras, sino de torta, gaseosas y golosinas. Ahora pensá esto: si un chico va a unos 20 festejos al año, ¿te imaginás cuánto puede sumar?
El exceso calórico en los cumpleaños
En promedio, un niño entre 6 y 10 años debería consumir entre 1.600 y 2.200 calorías por día. Pero según explicó la licenciada en Nutrición Mariana Raspini, integrante de PROFENI, en un solo cumpleaños puede ingerir entre 1.200 y 1.800 calorías, casi toda su cuota diaria. El problema es que la mayoría de esos alimentos tienen bajo valor nutricional: son azucarados, grasos y ultraprocesados.
Ejemplos comunes:
-
Una porción de palitos salados: 120 kcal.
-
Una taza de chizitos: 120 kcal.
-
Cuatro galletitas dulces: 160 kcal.
-
Un vaso de gaseosa: 110 kcal.
Si a eso le sumamos torta y golosinas, el número explota.
Lo que pasa en un año
Multiplicá esos excesos por 20 cumpleaños anuales y el resultado es fuerte: entre 24.000 y 36.000 calorías extra, equivalentes a 3 a 5 kilos de peso por año. Según Raspini, cada 7.700 calorías no gastadas se convierten en grasa corporal. Y el dato que preocupa: en Argentina, el 43% de los chicos en edad escolar ya presenta sobrepeso u obesidad.
Pero la cuestión no es solo estética. Ese tejido graso genera inflamación, altera el metabolismo y modifica las señales de hambre y saciedad. Así se entra en un círculo donde el nene sigue pidiendo más azúcar y más grasas.
Cómo armar un cumpleaños saludable
La pediatra y nutricionista Romina Lambert, también de PROFENI, plantea que un cumpleaños saludable puede ser igual de divertido. No se trata de prohibir, sino de equilibrar con opciones ricas y nutritivas:
-
Palitos de zanahoria, pepino y tomatitos con dips de yogur o hummus.
-
Pinchos caprese con queso, tomate y albahaca.
-
Pizzetas caseras con huevo y vegetales.
-
Pochoclos caseros sin azúcar ni manteca.
-
Minisándwiches de pan integral con queso y carnes magras.
-
Brochettes de frutas frescas.
-
Gelatina sin azúcar con frutas.
-
Yogur con fruta y chips de chocolate.
A eso se suma algo clave: juegos activos. Correr, bailar o jugar al aire libre ayuda a equilibrar la energía y refuerza la relación positiva con el movimiento.
El rol de los adultos
El cambio depende de padres, docentes y organizadores. La nutricionista María Elena Torresani remarca que hay que ofrecer alternativas nutritivas y hasta repensar los souvenirs: en lugar de bolsitas llenas de golosinas, se pueden dar útiles, libros o juguetes que incentiven la creatividad y la actividad física.
El cumpleaños infantil es una fiesta, sí, pero también una oportunidad para cuidar la salud infantil. Con un poco de planificación y creatividad, se puede festejar con alegría, buena comida y sin poner en riesgo la nutrición de los chicos.