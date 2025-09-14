Cumpleaños infantiles: cómo cuidar la salud y la nutrición con alimentos más sanos

¿Sabías que en un solo cumpleaños un nene puede comer casi todas las calorías que necesita en un día entero? Y no hablamos de frutas o verduras, sino de torta, gaseosas y golosinas. Ahora pensá esto: si un chico va a unos 20 festejos al año, ¿te imaginás cuánto puede sumar?

El exceso calórico en los cumpleaños

En promedio, un niño entre 6 y 10 años debería consumir entre 1.600 y 2.200 calorías por día. Pero según explicó la licenciada en Nutrición Mariana Raspini, integrante de PROFENI, en un solo cumpleaños puede ingerir entre 1.200 y 1.800 calorías, casi toda su cuota diaria. El problema es que la mayoría de esos alimentos tienen bajo valor nutricional: son azucarados, grasos y ultraprocesados.

Ejemplos comunes:

Una porción de palitos salados: 120 kcal.

Una taza de chizitos: 120 kcal.

Cuatro galletitas dulces: 160 kcal.

Un vaso de gaseosa: 110 kcal.

Si a eso le sumamos torta y golosinas, el número explota.

Lo que pasa en un año

Multiplicá esos excesos por 20 cumpleaños anuales y el resultado es fuerte: entre 24.000 y 36.000 calorías extra, equivalentes a 3 a 5 kilos de peso por año. Según Raspini, cada 7.700 calorías no gastadas se convierten en grasa corporal. Y el dato que preocupa: en Argentina, el 43% de los chicos en edad escolar ya presenta sobrepeso u obesidad.

Pero la cuestión no es solo estética. Ese tejido graso genera inflamación, altera el metabolismo y modifica las señales de hambre y saciedad. Así se entra en un círculo donde el nene sigue pidiendo más azúcar y más grasas.

Cómo armar un cumpleaños saludable

La pediatra y nutricionista Romina Lambert, también de PROFENI, plantea que un cumpleaños saludable puede ser igual de divertido. No se trata de prohibir, sino de equilibrar con opciones ricas y nutritivas:

Palitos de zanahoria, pepino y tomatitos con dips de yogur o hummus.

Pinchos caprese con queso, tomate y albahaca.

Pizzetas caseras con huevo y vegetales.

Pochoclos caseros sin azúcar ni manteca.

Minisándwiches de pan integral con queso y carnes magras.

Brochettes de frutas frescas.

Gelatina sin azúcar con frutas.

Yogur con fruta y chips de chocolate.

A eso se suma algo clave: juegos activos. Correr, bailar o jugar al aire libre ayuda a equilibrar la energía y refuerza la relación positiva con el movimiento.

El rol de los adultos

El cambio depende de padres, docentes y organizadores. La nutricionista María Elena Torresani remarca que hay que ofrecer alternativas nutritivas y hasta repensar los souvenirs: en lugar de bolsitas llenas de golosinas, se pueden dar útiles, libros o juguetes que incentiven la creatividad y la actividad física.

El cumpleaños infantil es una fiesta, sí, pero también una oportunidad para cuidar la salud infantil. Con un poco de planificación y creatividad, se puede festejar con alegría, buena comida y sin poner en riesgo la nutrición de los chicos.