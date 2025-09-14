Walter Olmos: de Catamarca al Luna Park y una muerte que marcó a la movida tropical

¿Qué pasó con Walter Olmos? Esa es la pregunta que todavía resuena más de dos décadas después de su muerte. Su historia tiene todo: esfuerzo, gloria, vértigo y un final que dejó más dudas que certezas. Y aunque muchos lo recuerdan por sus hits y por haber llenado el Luna Park, el trasfondo de su vida explica por qué sigue siendo un mito en la movida tropical.

De Catamarca al escenario más grande

Nació en Catamarca, en una familia humilde y numerosa. De chico lustraba zapatos en la plaza para llevar plata a su casa. Pero desde temprano mostró lo que lo haría distinto: cantaba en cada lugar donde podía, con una energía y un carisma que atrapaban a todos. Ese talento lo llevó a sumarse a pequeños grupos hasta que su nombre empezó a sonar fuerte en la provincia.

Fue en ese contexto cuando conoció a Rodrigo, la máxima figura del cuarteto en ese momento. El cordobés quedó fascinado con su voz y lo apadrinó. De esa relación nació el tema “Por lo que yo te quiero”, que le abrió las puertas a todo el país. Tras la muerte de Rodrigo en 2000, la prensa lo señaló como su heredero natural. Y no fallaron: en pocas semanas, Olmos pasó de las peñas a los estadios.

El sueño cumplido y el peso del éxito

Con su disco “A pura sangre”, alcanzó el Disco de Platino en tiempo récord y se dio el lujo de cantar en el Luna Park, el templo que todo artista sueña pisar. Era la prueba de que aquel chico de Catamarca había llegado a lo más alto.

Pero mientras su carrera despegaba, también crecían las presiones. Su madre contaba que a veces él mismo le confesaba tener miedo de terminar como Rodrigo. Entre shows, giras y contratos millonarios, el vértigo se volvió parte de su vida.

La noche que lo cambió todo

El 7 de septiembre de 2002, en un apart hotel porteño, Walter Olmos perdió la vida al dispararse con un arma mientras jugaba a una especie de ruleta rusa con sus músicos. Tenía apenas 20 años. La justicia cerró la causa como accidente, pero su padre habló siempre de una “mano negra” ligada a la movida tropical.

El velorio fue multitudinario. Miles de fans acompañaron el cortejo, cantando sus canciones como si fuera un recital más. En Catamarca, el dolor fue doble: despedían al ídolo y al pibe que nunca renegó de sus raíces.

El recuerdo vivo

Hoy, a más de veinte años, la figura de Walter Olmos sigue intacta. Para muchos fue el sucesor de Rodrigo; para otros, un talento que se apagó demasiado pronto. Lo cierto es que su legado está en cada tema que aún suena en fiestas y peñas, en cada historia que cuentan sus fans, y en la memoria de una generación que lo vio brillar y caer en muy poco tiempo.

Como dijo Daniel “La Tota” Santillán, uno de los primeros en bautizarlo: “Era la locomotora catamarqueña. Nada lo frenaba”. Y aunque la vida sí lo frenó, el mito de Walter sigue andando.