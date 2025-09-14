Por qué se amarillean los dientes y cómo prevenirlo

¿Alguna vez te miraste al espejo y te preguntaste por qué tus dientes se ven más amarillos de lo que deberían? Lo que muchos desconocen es que no todo el amarilleamiento se debe al café, el té o el tabaco. Existen causas menos evidentes que pueden alterar la tonalidad de tu sonrisa y que vale la pena conocer antes de probar cualquier blanqueamiento casero.

Causas frecuentes de los dientes amarillos

El amarilleamiento dental no solo preocupa por estética: también puede revelar hábitos o condiciones que afectan la salud bucal. La dentina, la capa interna amarilla bajo el esmalte, se hace más visible cuando el esmalte se desgasta, intensificando el color amarillento. Entre los factores más comunes, encontramos:

Alimentación y bebidas oscuras: Café, té, vino, chocolate, salsa de soja, tomate o cúrcuma tienden a manchar el esmalte más que otros alimentos claros.

Tabaco: Fumar o masticar tabaco deposita nicotina y alquitrán que generan manchas persistentes.

Envejecimiento natural: Con el tiempo, el esmalte se adelgaza y deja la dentina más expuesta.

Genética: Algunas personas nacen con esmalte más fino o con condiciones hereditarias como la dentinogénesis imperfecta, que facilitan la decoloración.

Higiene bucal deficiente: La placa y el sarro, sumados al bruxismo, desgastan el esmalte y favorecen manchas.

Tratamientos médicos y medicamentos: Antibióticos como la tetraciclina, inhaladores para el asma, antisépticos y algunos tratamientos contra el cáncer pueden afectar el color dental.

Trauma dental: Golpes o lesiones pueden provocar decoloración amarilla o grisácea.

Consejos de prevención

Aunque no siempre se puede evitar el amarilleamiento, sí hay estrategias efectivas para reducirlo:

Cepillarse dos veces al día durante dos minutos y usar hilo dental a diario.

Limitar alimentos y bebidas que manchan, y cepillarse después de ingerirlos.

Evitar el tabaco en todas sus formas.

Añadir leche al café o té y usar pajitas para reducir el contacto con los dientes.

Masticar chicle sin azúcar y consumir alimentos ricos en fibra para estimular la saliva, que limpia naturalmente.

Acudir a revisiones dentales periódicas para detectar cambios a tiempo.

Tratamientos profesionales

Existen productos de venta libre, como pastas y tiras blanqueadoras con aprobación de la Asociación Dental Americana (ADA), pero los dentistas pueden ofrecer geles domiciliarios o procedimientos profesionales personalizados. No todas las manchas desaparecen con métodos caseros, y algunas requieren evaluación profesional, especialmente si hay sensibilidad, dolor o cambios repentinos en el color dental.

La salud y el aspecto de tus dientes dependen de factores inevitables y hábitos que podés modificar. Con información clara, higiene correcta y consultas periódicas, es posible mantener una sonrisa saludable y reducir las manchas dentales. ¿Pero qué pasa si, a pesar de todos los cuidados, tus dientes siguen amarillos? Esa respuesta solo la puede dar un odontólogo.