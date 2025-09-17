James Vowles respaldó a Colapinto y le mandó un mensaje a Alpine

¿Qué pasa con Franco Colapinto en la Fórmula 1? Aunque parece que todo está encaminado, todavía hay dudas que mantienen a los fanáticos en vilo. Y en medio de esa incertidumbre, apareció la voz de alguien clave: James Vowles, director deportivo de Williams, que no dudó en tirarle flores al piloto de Pilar y, de paso, mandarle un palito a Alpine.

Desde que desembarcó en la máxima categoría en 2024, Colapinto viene dando que hablar. El propio Vowles, uno de los responsables de su llegada a la F1, lo dejó claro en una charla con Telemétrico: “Rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados”. La frase no fue casual. Apunta de lleno al bajo nivel del auto francés, considerado el menos competitivo de la parrilla.

Con un tono de respaldo total, el británico agregó: “Tanto talento natural. Incluso con poco tiempo en el coche y sin las herramientas necesarias, él rinde. Y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él”. Palabras que suenan muy distintas a las de Flavio Briatore, el histórico dirigente que ahora comanda lo deportivo en Alpine y que semanas atrás había puesto en duda el rendimiento del argentino.

Más allá de esas críticas, todo indica que el futuro cercano de Colapinto seguirá ligado al equipo de Enstone. La escudería ya confirmó que en 2026 cambiará de motor, pasará de Renault a Mercedes, y la apuesta es dar un salto competitivo. Ese movimiento alimenta la esperanza de que el pibe de Pilar tenga un auto a la altura de su talento.

Pero lo inmediato está en otro lado. El próximo desafío de Colapinto será en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ahí, en 2024, consiguió su mejor resultado hasta ahora: un octavo puesto y cuatro puntos. En la temporada actual todavía no pudo sumar tras nueve carreras, y eso le mete presión de cara a lo que viene.

La gran pregunta es: ¿cuándo se va a definir si sigue como piloto titular? El propio Briatore le contó a AFP que la decisión se tomará a fines de octubre. Con Pierre Gasly renovado hasta 2028, el equipo busca estabilidad. “En condiciones normales, eso significa mantener a ambos”, deslizó el italiano.

Así, la novela de Colapinto sigue abierta. Con el respaldo firme de Vowles desde Williams, las dudas que tiró Briatore desde Alpine, y un calendario que no da respiro, la definición llegará recién en los últimos meses del año. Hasta entonces, todo el mundo va a estar mirando si el argentino logra sumar puntos y consolidarse donde todos quieren verlo: la Fórmula 1.