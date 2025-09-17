Allanaron la casa de Héctor Cardaci por la casita del after en Córdoba

¿Qué pasa con la famosa casita del after en Córdoba que sigue funcionando pese a las denuncias de hace más de una década? El último operativo judicial abrió un nuevo capítulo que involucra a funcionarios, vecinos amenazados y un clima de violencia que no afloja.

La Justicia allanó la casa de Héctor Cardaci, subdirector del CPC Mercantil, ubicada en Villa Allende Parque. El procedimiento fue ordenado por la fiscal Liliana Copello y se suma a otros dos en el marco de la investigación por las fiestas clandestinas. Aunque Cardaci no está imputado, su parentesco con uno de los supuestos organizadores reavivó sospechas en la comunidad.

Lo que buscaba la Justicia

En la vivienda de Cardaci se intentó localizar un arma vinculada a amenazas sufridas por vecinos que denunciaron la casita del after. También se secuestró un auto que habría sido usado para intimidar. Según las denuncias, entre el 29 y el 30 de agosto dos personas fueron apuntadas con un arma de fuego desde un vehículo. Los agresores habrían advertido que, si seguían las quejas, iban a prender fuego casas y disparar contra familias.

Denuncias de encubrimiento

Los vecinos señalan a Héctor Cardaci por un posible encubrimiento: aseguran que, cuando llevaron reclamos al CPC Argüello, dejaron de recibir respuestas después de que él interviniera. Hablan de un intento de frenar gestiones contra la clandestina. Desde el municipio, en cambio, negaron esas acusaciones y sostuvieron que no hay registros formales de quejas en esa oficina.

Una historia que no se corta

La casita del after acumula 11 años de denuncias y, solo en el último año y medio, hubo 15 operativos y 14 presentaciones vecinales sin lograr el cierre definitivo. El malestar en el barrio crece porque, para los vecinos, las autoridades siempre llegan tarde.

Violencia alrededor de la clandestina

El expediente también suma otro episodio grave ocurrido el 24 de agosto: un automovilista atropelló a varios motociclistas después de una pelea vinculada a la fiesta clandestina. Un joven de 19 años terminó en cirugía por las heridas. El vehículo y una moto fueron secuestrados, pero solo una víctima presentó denuncia formal, lo que complica el avance de la causa.

Qué sigue ahora

La fiscal Liliana Copello continúa con la investigación y no descarta nuevas imputaciones en los próximos días. Mientras tanto, los vecinos insisten en que la casita del after es sinónimo de miedo, amenazas y violencia. Y la pregunta que queda abierta es la misma de siempre: ¿hasta cuándo va a seguir funcionando?