Florencia Jares regraba "Seudoamor" en Estudio 33

Florencia Jares está emocionada de compartir que ha regrabado "Seudoamor" en Estudio 33. Un proceso que ha sido una experiencia transformadora y enriquecedora. La grabación se realizó con un altísimo nivel de profesionalismo y excelencia, superando ampliamente las expectativas de Florencia.

Un mes de gestación y preparación

Florencia ha estado trabajando en la transformación de "Seudoamor" durante aproximadamente un mes, buscando darle un nuevo enfoque y matices vocales, que reflejen su visión artística.

La decisión de bajar un tono a la canción, permitió que la interpretación sea más sentida y personal, adecuada para el género rock.

Experiencia en Estudio 33

La experiencia en Estudio 33 fue excepcional, con un equipo que buscó la excelencia en cada detalle. Florencia destacó el profesionalismo y la dedicación de los músicos y técnicos de Estudio 33, quienes lograron capturar la esencia de la canción de manera magistral. Incluso, se grabó un video de la sesión que quedará guardado en su memoria y próximamente compartirá en sus redes sociales

Próximos proyectos

Florencia ya está trabajando en la regrabación de "Amanecer" y tambien en nuevas letras y melodías que están tomando forma. Está emocionada de compartir su proceso creativo y la evolución de su música con su audiencia.

Inspiración y consejos

Florencia se encuentra en un momento de gran inspiración, y anima a todos a expresarse a través del canto y la composición. Cree que "cantar historias" es una experiencia maravillosa y profundamente hermosa, y que todos pueden encontrar su voz y emoción en la música.

Vayan a Estudio 33

Florencia recomienda al 1000% a los chicos de Estudio 33, en el barrio porteño de Boedo. Destaca su profesionalismo y dedicación a la excelencia en cada detalle, lo que hace que sea un lugar ideal para grabar música de alta calidad.

