Eduardo Domínguez: "Estamos en el mismo escalón que Flamengo"

En la antesala de un duelo trascendental, Estudiantes de La Plata se prepara para visitar al poderoso Flamengo en el Estadio Maracaná, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. A pesar del golpe sufrido ante River, el entrenador Eduardo Domínguez se mostró confiado y dejó frases que marcan el espíritu con el que el Pincha afrontará esta serie.

"Hay que tener coraje, hay que tener valor, pero hay que jugar bien al fútbol. Si no juega bien al fútbol es difícil", reflexionó Domínguez, quien subrayó que el equipo se encuentra "en el mismo lugar que el rival", una declaración que busca elevar la autoestima del plantel y demostrar que la distancia entre ambos clubes no es tan grande como podría suponerse.

Domínguez también hizo referencia a los antecedentes de Estudiantes en Brasil y resaltó su fortaleza como visitante, afirmando que "cada vez que se va al exterior, Estudiantes es fuerte y muestra esa fortaleza". Incluso, recordó que la única caída en el certamen fue ante Botafogo en Río de Janeiro, pero remarcó que es "muy difícil ganarle a Estudiantes".

La gran incógnita pasa por la situación de Leandro González Pírez, quien salió lesionado a los 18 minutos ante River. Domínguez confirmó que esperarán los resultados médicos y que, en caso de no llegar, será reemplazado por Santiago Núñez, mostrando la confianza en las variantes del plantel.

Con este panorama, Estudiantes llega al Maracaná con la misión de plantarse de igual a igual ante uno de los gigantes del continente y mantener viva la ilusión de seguir avanzando en el torneo más prestigioso de Sudamérica.