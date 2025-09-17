Alak y la UNLP sumarán a los graduados de Medicina a los centros de salud de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Juan Ángel Basualdo Farjat, firmaron un convenio a partir del cual los médicos graduados matriculados de la unidad académica trabajarán en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) y los centros comunales de la ciudad.

“Es un honor en términos profesionales que graduados de esta prestigiosa facultad aporten sus conocimientos para cuidar la salud de las y los vecinos”, expresó el jefe comunal tras la rúbrica.

Por su parte, Juan Ángel Basualdo Farjat destacó: “Después de 8 años de ejercer esta función, es la primera vez que firmamos un convenio específico para poder articular entre la Municipalidad y la facultad los posgrados, en este caso el posgrado de Clínica Médica, en el cual están involucrados nuestros especialistas para que puedan asistir a los CAPS de la Comuna”.

“Esto permite un fortalecimiento mutuo, porque el Municipio podrá contar con la participación de los médicos en los centros de atención primaria de la salud y los graduados podrán estar en contacto con la situación de los CAPS de La Plata, y también una manera retenerlos dentro del sistema de salud municipal platense”, agregó el decano de la Facultad de Ciencias Médicas local.

Durante la rúbrica estuvieron presentes el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, Sergio Resa, el subsecretario de Salud, Isidro Lescano, y la vicedecana Mónica Esther Ferreras, entre otras autoridades.

Los detalles del convenio

El convenio específico establece la implementación de actividades docentes de posgrado para los estudiantes de la Carrera de Especialización en Medicina Interna del Centro Formador Hospital Italiano de La Plata en los CAPS durante un plazo de cuatro años.



Para ello, la Municipalidad pondrá a disposición los centros, articulará las actividades académicas con sus equipos de trabajo para mejorar el alcance de los objetivos acordados y participará en proyectos participativos y actividades promo-preventivas junto a los integrantes del cuerpo académico médico.



Por su parte, la Facultad de Ciencias Médicas diseñará la orientación, el seguimiento y la evaluación de las cuestiones pedagógicas y facilitará la capacitación de los profesionales dependientes del Municipio que colaboren en la misma.