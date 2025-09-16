Asesinato del agente David Maland vinculado a la secta transexual Zizianos

¿Qué puede unir a un grupo con ideas extremas, un agente fronterizo asesinado y una investigación federal que no para de crecer? La respuesta está en un nombre que empieza a aparecer cada vez más en expedientes policiales: los Zizianos.

El 20 de enero de 2025, el agente de la Patrulla Fronteriza David Maland fue asesinado en un control cerca de la frontera con Canadá. Ese crimen destapó la conexión entre esta secta transexual y una serie de episodios violentos en Estados Unidos.

El tiroteo en Vermont

Ese día, en Coventry, Vermont, dos integrantes del grupo se cruzaron con agentes federales. Teresa “Milo” Youngblut, estudiante transexual de informática, abrió fuego y mató a Maland. En el enfrentamiento, su compañero Felix “Ophelia” Bauckholt, un matemático alemán, murió abatido. Youngblut quedó herida y hoy está bajo custodia.

En el auto en el que viajaban, el FBI encontró armas, municiones, visores nocturnos, cascos y equipos electrónicos, un arsenal preparado para algo más grande.

La red detrás del crimen

Los investigadores siguen el rastro hasta Michelle Jacqueline Zajko, experta en bioinformática vinculada a un doble homicidio en Pensilvania en 2023. Aunque no fue acusada, sus escritos en blogs y sus vínculos la conectan con Jack “Ziz” LaSota, señalado como líder de los Zizianos.

LaSota, que se identifica como mujer, es considerado el cerebro ideológico del grupo. Sus textos mezclan violencia política, transhumanismo, veganismo y anarquismo. Aunque circula la versión de que murió en 2022, fuentes apuntan a que se escondía en Carolina del Norte junto a Bauckholt y otros seguidores.

Jóvenes captados por la secta

Youngblut ya había mostrado señales de ruptura con su familia, que la reportó desaparecida en 2024. Sus redes sociales estaban llenas de simpatías hacia cuentas radicalizadas. También había solicitado casarse con Maximilian Bentley Snyder, otro exalumno de la elitista Lakeside School, detenido en California por el asesinato de un testigo clave en un caso contra los Zizianos.

Ese testigo, Curtis Lind, de 82 años, sobrevivió a un ataque en 2022, pero fue asesinado en 2024. Su muerte debilitó los juicios pendientes contra miembros de la secta.

Reacción oficial y contexto

La fiscalía federal pidió negar la libertad a Youngblut por su peligrosidad y sus conexiones con otros acusados. Mientras tanto, en redes sociales algunos activistas ligados al grupo celebraron los asesinatos, lo que generó un fuerte repudio.

Este caso no solo expuso la violencia de una secta transexual con ramificaciones en distintos estados, sino también el desafío que enfrenta ICE y el FBI para contener la escalada de ataques. La intriga que aún queda abierta es si LaSota sigue vivo y moviendo los hilos desde las sombras.