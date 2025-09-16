Detectan padrones inflados en Salta con miles de inscripciones truchas

¿Por qué en un pueblo de menos de 4 mil habitantes aparecen casi 6 mil votantes en los padrones? Esa es la pregunta que hoy sacude a Salta, donde la Justicia puso la lupa sobre un posible fraude que podría haber cambiado el resultado de elecciones locales.

El caso salió a la luz en Aguas Blancas, un municipio fronterizo donde el censo 2022 marcó 3.648 vecinos, pero el padrón electoral habilita a 5.736 personas. La diferencia es enorme: un 57% más de electores que habitantes reales. La Fiscalía Federal sospecha que buena parte de esas inscripciones son truchas y que miles de inmigrantes bolivianos habrían tramitado DNI argentino para colarse en la lista de votantes.

El origen del escándalo

La investigación arrancó en 2023, cuando el dirigente Santiago Alberdi denunció largas filas de extranjeros cruzando la frontera cada vez que había elecciones. Según la presentación, muchos recibían plata para participar en lo que se conoce como “voto golondrina”. A partir de ahí, el fiscal Ricardo Toranzos, junto a su equipo, comenzó a cruzar datos oficiales del RENAPER, el INDEC y la Secretaría Electoral.

Los números no cerraban: mientras la población creció un 52% entre 2010 y 2022, los padrones lo hicieron un 74%. Esa brecha encendió todas las alarmas.

2.000 inscripciones truchas y domicilios fantasmas

El operativo más reciente, con más de 100 agentes de Policía de Salta y Gendarmería Nacional, recorrió casa por casa y hasta usó drones para chequear domicilios. El resultado fue demoledor: en la calle 20 de Febrero, de apenas 600 metros, había 793 electores registrados. La mayoría de las casas eran baldíos, hoteles o depósitos. Algo similar se detectó en calles 25 de Mayo, 9 de Julio, Rivadavia y Aguas Blancas.

En total, se habrían detectado más de 2.000 inscripciones truchas en direcciones inexistentes o duplicadas. Muchos domicilios figuraban simplemente “sin número”, lo que facilitó el descontrol.

¿Qué está en juego?

Aunque a nivel nacional el impacto pueda parecer chico, en un municipio de este tamaño esa diferencia puede definir una elección entera. Por eso la Fiscalía habla de un esquema que no solo distorsiona la democracia, sino que también afecta el reparto de recursos del Estado.

La causa ahora avanza para identificar a los responsables de estas maniobras y detectar si hubo documentos falsos. Mientras tanto, el municipio de Aguas Blancas sigue intervenido desde septiembre de 2024, intentando ordenar su catastro y sus registros.

Lo que todavía no se sabe es quién se benefició políticamente de este sistema. Esa es la gran incógnita que mantiene abierto el caso y que promete traer más revelaciones en los próximos meses.