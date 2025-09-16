Cómo hacer bizcochuelo vegano de chocolate fácil y esponjoso

¿Sabías que existe un bizcochuelo de chocolate sin huevos, sin leche y sin manteca, pero con todo el sabor de la receta clásica? Lo mejor es que es 100 % vegano, fácil de hacer y no necesitás batidora ni ingredientes raros. Quedate, porque al final te cuento un tip para que te salga esponjoso siempre.

¿Por qué elegir un bizcochuelo vegano?

El bizcochuelo vegano no es solo para quienes siguen una dieta basada en plantas. También es ideal para personas con alergia al huevo o a los lácteos. Además, se prepara rápido y con cosas que seguro ya tenés en la alacena. El secreto está en usar vinagre y bicarbonato: juntos hacen que la masa suba y quede aireada.

Este bizcochuelo de chocolate es húmedo, suave y perfecto para comer solo, con un café, o como base de una torta decorada.

Receta de bizcochuelo vegano de chocolate

Prepararlo es tan sencillo que podés hacerlo en un solo bol y en menos de una hora.

Ingredientes

1 ½ taza de harina común o integral (180 g)

½ taza de cacao amargo (50 g)

1 taza de azúcar moreno o blanco (200 g)

1 cdita de bicarbonato de sodio

½ cdita de sal

1 taza de agua (240 ml)

⅓ taza de aceite vegetal (80 ml)

1 cda de vinagre de manzana o blanco

1 cdita de esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde redondo de 22 cm. Tamizar la harina con el cacao, el bicarbonato y la sal en un bol grande. Agregar el azúcar y mezclar. Incorporar agua, aceite, vinagre y vainilla. Batir a mano hasta lograr una mezcla lisa. Volcar en el molde y emparejar la superficie. Hornear 30-35 minutos, hasta que un palillo salga limpio. Dejar enfriar 5 minutos antes de desmoldar.

Con estas cantidades, rinde unas 8 porciones medianas.

Tiempo de preparación

Mezcla: 10 minutos

Horneado: 35 minutos

Reposo: 5 minutos

En total: menos de 1 hora.

Conservación

Este bizcochuelo vegano de chocolate dura hasta 4 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. En la heladera se conserva 7 días, y si lo congelás bien envuelto, aguanta hasta 2 meses.

Valor nutricional aproximado (por porción)

Calorías: 230

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 36 g

Azúcares: 20 g

Proteínas: 3 g

El tip final

Si querés que quede todavía más húmedo, sumale unas cucharadas de leche vegetal o pedacitos de chocolate amargo a la mezcla. Así tu bizcochuelo 100 % vegano va a sorprender a todos.