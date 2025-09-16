Se aprueba la ley para la adopción de menores

“En el año 1948, luego de distintos debates acerca de la definición de familia y del status de los considerados hijos “ilegítimos”, se aprobó en nuestro país la primera ley que estableció la adopción de niños. Sancionada durante el primer gobierno peronista, fue presentada como una verdadera conquista social a favor de la niñez. A partir de ella determinados funcionarios públicos comenzaron a intervenir en prácticas de circulación de niños que, lejos de ser nuevas, empezaron en ese momento a regirse por procedimientos formales.”

Conferencia Interamericana de Seguridad Social – Discurso de Eva Perón

“Tal vez los pueblos del mundo serían más felices si los hombres en sus reuniones internacionales hubiesen abandonado alguna vez o aún muchas veces los caminos habituales para hablarse francamente entre sí.”

Entre la ilegitimidad y el abandono: la primera ley de adopción de niños

Carla Villalta

https://www.aacademica.org/carla.villalta/69.pdf

